Commissariat de police de l'hippodrome : Fin de course pour les cambrioleurs de la boutique de vente de basin, située à Banconi-Kénébani

Publié le samedi 22 octobre 2022 | Aujourd`hui

Les éléments du commissariat de police de l’Hippodrome ont procédé, le 7 octobre 2022, à l’arrestation des auteurs du cambriolage d’une boutique de vente de basin située à Banconi-Kénébani (Commune I du district de Bamako) dans la nuit du 25 septembre 2022. Selon nos informations, tout est parti d’une plainte du propriétaire de la boutique qui a déclaré avoir été victime de cambriolage dont le préjudice est estimé à plus de 10 millions de nos francs dont plus de 5 millions F CFA en espèces et 30 pièces de d’une valeur de plus de 5 millions F CFA. Ainsi, une enquête a été ouverte au niveau de la brigade de recherche contre X. De fil en aiguille, les enquêteurs ont interpellé un suspect.



Conduit au commissariat de police, il est passé aux aveux en dénonçant ses quatre autres complices. C’est ainsi que les autres malfaiteurs ont été interpellés au Banconi à l’issue d’une opération soigneusement menée par les éléments de la brigade de recherches.



Par les temps qui courent, la police invite l’ensemble de la population à la vigilance et à signaler tout réseau ou suspect d’acte illégal.



Boubacar Païtao