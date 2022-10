Cambriolage d’une boutique de vente de matériels électroniques à Dialakorobougou : Trois auteurs et six receleurs arrêtés par le Commissariat de N’Tabacoro - abamako.com

Cambriolage d'une boutique de vente de matériels électroniques à Dialakorobougou : Trois auteurs et six receleurs arrêtés par le Commissariat de N'Tabacoro Publié le samedi 22 octobre 2022 | Aujourd`hui

Les éléments du commissaire principal de police Mamoudou Sanogo, en charge du commissariat de N’Tabacoro ont pu élucider le cambriolage de la boutique de vente de matériels électroniques, accessoires de téléphone et divers, située à Dialakorobougou (Commune rurale de Baguinéda) à travers l’arrestation des auteurs.



De sources concordantes, les faits se sont déroulés le 28 septembre 2022, selon le plaignant, propriétaire d’un grand commerce de vente de matériels électroniques, accessoires de téléphone et divers. A ses dires, sa boutique, située à Dialakorobougou (Commune rurale de Baguinéda), a été visitée dans la nuit du 27 septembre 2022 aux environs de 2 h du matin par des cambrioleurs qui ont alors emporté une télé écran-plat 32 pouces, deux sacs remplies de façades de téléphones, deux décodeurs, des chaussures, des baffles et amplis, un gros groupe électrogène, des téléphones portables de grande valeur, des ventilateurs entre autres consommables… Aussitôt, le commissaire principal de police Mamoudou Sanogo a instruit à sa brigade de recherche dirigée par le lieutenant de police Sinaly Ouonogo de diligenter une enquête afin de mettre le grappin sur les auteurs de cette forfaiture. C’est ainsi que les enquêteurs ont activé leur puissant réseau d’information.



Le chef BR avait retenu un détail dans les déclarations du plaignant selon lesquelles les cambrioleurs avaient emporté deux décodeurs, des appareils possédant des numéros d’identification. Donc en tentant de s’abonner, il y a de fortes probabilités qu’ils soient localisés. Sur la base de ce raisonnement, les enquêteurs ont invité le plaignant à alerter les différentes agences dont celle de Missabougou du cambriolage et de la disparition de ses deux décodeurs en mettant à leur disposition les numéros de séries et autres références.



Après plusieurs semaines d’attente, le plaignant a été avisé, le lundi 10 octobre 2022, aux environs de 9 h par l’agence de Missabougou, de la présence d’un individu dans ses locaux cherchant à prendre un abonnement. Et son décodeur portait les mêmes références que l’un des deux déclarés volés.



Le plaignant s’est alors vite rendu au commissariat de N’Tabacoro Attbougou pour, à son tour, aviser le commissaire principal Sanogo. Ce dernier, a appelé l’opérateur au niveau de l’agence et invité le personnel à tout entreprendre en vue de retenir le suspect, le temps que l’équipe d’intervention arrive sur place.



C’est ainsi que le suspect a été arrêté et conduit au commissariat. Soumis au feu des questions, il a déclaré qu’il se nomme Waliya. Aussi, il a avoué son forfait en dénonçant ses complices Touma, Sory et Cheickso qui ont été interpellés par l’équipe d’intervention à l’exception de Cheickso qui est parvenu prendre la fuite en apprenant la nouvelle de l’arrestation de ses complices. Au cours de l’interrogatoire, les trois suspects ont avoué être les auteurs du cambriolage, en compagnie de Cheickso. Les recherches ont permis d’identifier six receleurs en possession d’une partie du butin. Cerise sur le gâteau, un des receleurs, Bamoussa Sangaré, récidiviste qui a quitté la MCA (Maison centrale d’arrêt) il y a seulement 3 mois, cachait un revolver dans sa chambre.



A l’issue de l’enquête préliminaire, ils seront tous présentés au parquet de la Commune VI du district de Bamako aux fins de droit.







Boubacar Païtao