Coopération Mali-Maroc : L'Ambassadeur Driss Isbayene déterminé à renforcer les relations entre les deux pays Publié le samedi 22 octobre 2022 | Aujourd`hui

Depuis sa prise de fonction comme Ambassadeur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Mali, Driss Isbayene s’est dit prêt à renforcer la coopération entre le Royaume chérifien et notre pays. Pour lui, la porte de la chancellerie est grandement ouverte. Raison pour laquelle, il s’est déjà montré comme un diplomate disponible et prêt à recevoir. Tout cela dans le but de faire de la coopération Mali-Maroc, une coopération exemplaire. C’est dans ce cadre que le diplomate marocain a entrepris une série de visite de courtoisie auprès des personnalités dont plusieurs ministres.



Pour ce mois d’octobre 2022, l’Ambassadeur Driss Isbayene n’a pas eu de repos à cause de nombreuses activités.



Après la cérémonie de remise des copies des manuscrits du grand érudit et savant de Tombouctou, Ahmed Baba (1556-1627) au ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, le 6 octobre dernier, au Musée National, Driss Isbayene était présent à l’ouverture de la “Rencontre générale de la Tribu Kel Ansar”, le 8 octobre dernier, au CICB. Le thème de ce grand rendez-vous portait sur la sécurité, la paix et le développement. Il s’agissait bien d’une implication des chefferies traditionnelles et coutumières du Mali pour une contribution positive à la construction de la paix.



Notons que les Kel Ansar sont une des grandes confédérations touarègues du Mali, principalement établie dans la région de Tombouctou et dont les communautés se retrouvent également dans les pays voisins y compris au Mali.



Récemment, le nouveau bureau du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) dirigé par Mossadeck Bally a été reçu en audience par l’Ambassadeur Driss Isbayene. Il s’agissait de trouver les voies et moyens de relancer et renforcer la coopération entre le CNPM et les Entrepreneurs et Professionnels marocains du secteur privé. Cette rencontre s’est déroulée dans un climat fraternel et convivial. Le diplomate marocain a eu des échanges avec son homologue ghanéen, Napoléon Abdulai dans les locaux de l’Ambassade. Au menu, les deux diplomates ont passé en revue les relations entre les deux pays en vue de renforcer le partenariat bilatéral dans la région. Cela au bénéfice de la paix et la sécurité au Sahel. Le Directeur général de l’Institut des Hautes Etudes et de Recherches Islamiques Ahmed Baba de Tombouctou, Dr Mohamed Diagayet, a été reçu par l’Ambassadeur Driss Isbayene. Il s’agissait de l’opérationnalisation de la coopération entre le Royaume du Maroc et l’institut dans le domaine de la conservation des manuscrits historiques maliens, notamment concernant les œuvres de l’érudit et le savant Ahmed Baba. Ce n’est pas tout. L’Ambassadeur Driss Isbayene a rendu visite au inistre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Bakary Doumbia. Au menu des discussions, la mise en œuvre des différents projets entre le Royaume du Maroc et la République du Mali, dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle et l’exploration des moyens de renforcer et diversifier le partenariat dans d’autres secteurs.

Salon international du cheval d’el Jadida au Maroc : le prince héritier Moulay El Hassan donne le coup d’envoi de la 13ème édition



Le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, lundi 17 octobre, la cérémonie d’ouverture de la 13ème édition du Salon du cheval d’El Jadida, qui se tient du 18 au 23 octobre sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



A son arrivée au parc d’expositions Mohammed VI, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a été accueilli par Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE). Après avoir passé en revue une section de la Garde Royale qui rendait les honneurs, SAR le Prince Héritier a été salué par le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le Wali de la région Casablanca-Settat, le président du conseil régional, le gouverneur par intérim de la province d’El Jadida, le président du conseil provincial, la présidente de la commune de Haouzia, les membres du conseil d’administration de l’association du salon du cheval et des cadres du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.



A l’entrée du parc d’expositions Mohammed VI, SAR le Prince Héritier a été salué par S.E.M Bayero Aminu Ado, Emir de l’Etat de Kano de la République Fédérale du Nigéria, M. Bayero Ahmed Ado, fils de l’Emir de l’état de Kano, le Général Salim Al Barak, directeur de cabinet du prince Abdelaziz Ben Ahmed Ben Abdelaziz président de l’organisation arabe du cheval arabe, M. Mohamed Ahmad Al Harbi, directeur général de l’association des chevaux pur-sang arabes des Emirats arabes unis, M. Imad Al Hatouchi, président de l’association des chevaux pur-sang arabes de la Libye, M. Abdelrazik Ahmad Adil, membre de l’organisation arabe du cheval arabe.



SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a, ensuite, effectué une tournée à travers les différents stands d’exposition du salon, dédiés notamment au village des sponsors, à la Maison de l’artisan, au village des institutionnels, au village international, aux régions, au village des éleveurs, au village commercial, au village art et culture, aux Forces armées royales (FAR), à la Gendarmerie royale, à la Garde royale, à la direction générale de la sécurité nationale (DGSN) et aux forces auxiliaires.



SAR le Prince héritier Moulay El Hassan a, par la suite, assisté à la carrière principale à des spectacles équestres exécutés par des troupes et cavaliers marocains et étrangers notamment des Forces Armées Royales (FAR), de la Garde royale et de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Ce spectacle a également connu la participation de l’Académie des arts et équestres de Marrakech, la Troupe cavalcade de Mario Luraschi et Santi Serra Camps avant de se clôturer sur la prestation des cavaliers de la Gendarmerie royale.



Par la suite, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan s’est dirigé vers l’espace de Tbourida où il a suivi des spectacles de fantasia animés par 18 Sorbas représentant les différentes régions du Royaume avant de poser pour une photo souvenir avec les Moqadems.



Organisé sous le thème “Le Cheval Facteur de Développement Territorial”, le Salon du Cheval d’El Jadida a pour but la contribution au développement de la filière équine, qui a pu en quelques éditions s’ériger en lieu de rencontre annuelle et incontournable des professionnels.



Un programme riche et diversifié sera mis en place. Il comprend des moments forts tels que la compétition de Tbourida où on verra les meilleurs Sorbas représentant chacune une région du Royaume s’affronter dans le cadre du Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ou encore le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Saut d’Obstacles, épreuve finale du Morocco Royal Tour. D’autres compétitions nationales et internationales seront programmées, à savoir le Show International A du Pur-Sang Arabe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, le Championnat du Cheval Barbe, la Coupe des Champions Arabe-Barbes, le Championnat National de Maréchalerie moderne, les épreuves de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours de Saut International CSI 4* W/CSI 1* du Morocco Royal Tour.



À ces compétitions et exhibitions de très haut niveau s’ajouteront des activités équestres ludiques, artistiques et sportives, ainsi qu’un programme complet articulé autour de la promotion des métiers et du savoir-faire liés au monde du cheval. Tous ces événements réuniront professionnels et grand public pour de grands moments de sport et d’émotion. Et comme il est de tradition, le cheval sera une nouvelle fois au centre de nombreuses conférences culturelles et scientifiques.







Salon International du Cheval d’El Jadida Au Maroc :



Une participation remarquable de la Fédération malienne des sports équestres !



Le président de la Fédération malienne des sports équestres, Mohamed Haïdara, à la tête d’une délégation, participe pour la deuxième fois au Salon international du cheval d’El Jadida, au Maroc dont la clôture est prévue pour ce dimanche. Il s’agira donc de tisser de nouveaux partenariats en vue de développer le sport équestre au Mali. Lancé en 2008, ce Salon est devenu aujourd’hui un événement équestre d’envergure pour la valorisation et la promotion de la filière équine au Maroc et un rendez-vous privilégié pour mettre en exergue le riche patrimoine culturel lié au cheval et à l’attachement des Marocains à cette noble créature.





Vers la signature d’un accord de partenariat

Lancée lundi 17 octobre par le Prince Héritier Moulay El Hassan, la 13e édition du Salon international du cheval d’El Jadida connaitra son épilogue ce dimanche 23 octobre, sous le haut patronage du Roi Mohammed VI. Plusieurs pays participent à ce grand rendez-vous des sports équestres. Et le Mali est bel et bien présent à travers la Fédération malienne des sports équestres (FMSE) sous la conduite éclairée de son président Mohamed Haïdara, qui vient d’être réélu pour un nouveau mandat de 4 ans.



La délégation malienne comprend Affo Koné (secrétaire général de la FMSE) Ibrahim Diallo dit Iba (commissaire général) Mamoutou Diarrah (ancien commissaire du bureau sortant), Kalifa Traoré (meilleur jockey de l’année). Sans oublier Mamadou Ndiaye dit Madoufing, un grand propriétaire de chevaux, Dramane Issa (Vétérinaire) et Bathily de CNIA. Le directeur général adjoint technique de la société Pari Mutuel Urbain (PMU-Mali), Mamadou Touré est également présent à ce Salon dont le thème porte sur “Le Cheval facteur de développement territorial”. En tant que partenaire stratégique des courses de chevaux, le PMU-Mali a décidé d’accompagner la Fédération en vue d’une participation remarquable.



Depuis son arrivée au Maroc, le président Mohamed Haïdara ne cesse de tisser de nouveaux partenariats à travers des rencontres d’échanges. Comme à son habitude, il s’agit là de les convaincre. Déjà, les nouvelles sont bonnes dans le cadre de la mise en place des haras nationaux, la formation des jockeys et des vétérinaires. Selon Mohamed Haïdara, un accord est en cours d’élaboration et sera bientôt signé. Il s’agit d’un partenariat tripartite : Fédération malienne des sports équestres, PMU-Mali et Société royale d’encouragement du cheval (Sorec).



Faut-il rappeler que pour les professionnels, ce Salon constitue une plateforme incontournable de rencontres et d’échanges entre les différents intervenants du secteur équin.



Notons que le Salon du cheval d’El Jadida a pour but la contribution au développement de la filière équine. Il a pu en quelques éditions s’ériger en lieu de rencontre annuelle et incontournable des professionnels. Pour ce faire, plusieurs activités liées au cheval y sont organisées dans le cadre de compétitions ou exhibitions de haut niveau. Il s’agit de la Coupe des champions de chevaux barbes, du concours international de modèle et allures du cheval pur-sang arabe, de la Coupe des champions des chevaux arabe-barbes et du concours international de saut d’obstacles.



“Après deux années d’absence, en raison de la pandémie du Covid-19, notre association reprend ses activités. Depuis l’organisation de la première édition en 2008 et grâce aux efforts déployés, le Salon du cheval d’El Jadida est devenu un événement équestre d’envergure pour la valorisation et la promotion de la filière équine au Maroc. A l’échelle internationale, le Salon a acquis une notoriété indiscutable. Il figure parmi les Salons du cheval les plus connus dans le monde. La richesse de sa programmation ainsi que les opportunités de rencontres professionnelles qu’il permet en feront, cette année encore, un temps fort et incontournable dans le calendrier hippique international”, a souligné Charif Moulay Abdellah Alaoui, président de l’Association du Salon du cheval. Selon le commissaire, Dr. El Habib Marzak, “l’organisation générale de l’événement et sa programmation vont, une nouvelle fois, mettre en valeur le riche patrimoine culturel équine de notre pays et les multiples utilisations du cheval que ce soit au niveau sportif, festif ou culturel”.





El Hadj A.B. HAIDARA