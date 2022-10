Coupe du Mali d’escrime 2022, sponsorisée par Moov Africa Malitel : Abdoul Kafar Kané (hommes) et Aïchata Dembélé (dames) sur la plus haute marche du podium - abamako.com

Coupe du Mali d'escrime 2022, sponsorisée par Moov Africa Malitel : Abdoul Kafar Kané (hommes) et Aïchata Dembélé (dames) sur la plus haute marche du podium Publié le samedi 22 octobre 2022

La Fédération malienne d’escrime a organisé le samedi 15 octobre dernier, au Centre Olympafrica Cheick Kouyaté, l’édition 2022 de la Coupe du Mali d’escrime. Au terme de la compétition, la finale homme en sabre a été remportée par Abdoul Kafar Kané face à Boubacar Ballo par 15 touches à 9. Chez les dames, Aïchata Dembélé s’est imposée devant Mariam Théra par 15 touches à 9.



La compétition s’est déroulée en présence de Cheick Hamed Tidiane Kane, représentant du Moov Africa Malitel, Wahabou Zoromé, président de la Fédération malienne d’escrime, ainsi que plusieurs membres du comité exécutif de ladite Fédération. Cette édition 2022 de la Coupe du Mali d’escrime a regroupé 44 athlètes, dont 18 dames venus de trois ligues ; à savoir : Bamako, Sikasso et Koutiala. Ils se sont affrontés au sabre devant des personnalités de marque.



Après les chocs des demi-finales, les deux finales de la soirée ont été jouées de bout en bout. Finalement, les favoris de la compétition ont fait honneur à leur rang. La finale homme a été remportée par Abdoul Kafar Kané face à Boubacar Ballo par 15 touches à 9. Chez les dames, Aïchata Dembélé s’est imposée devant Mariam Théra par 15 touches à 9.



Pour la remise, les deux vainqueurs (homme et dame) ont reçu chacun un trophée, plus une enveloppe des mains du représentant du Moov Africa Malitel. Les vaincus des deux catégories ont également reçu une enveloppe symbolique de la part du sponsor officiel. En plus des enveloppes, le sponsor officiel de la Fédération Moov Africa a aussi offert des cadeaux aux athlètes qui se sont hissés sur le podium.



Il faut souligner que la compétition a été couplée avec la clôture du championnat national 2022. Ainsi, après avoir disputé dix journées de compétition, les meilleurs athlètes des catégories U13 et U20 ont reçu leurs trophées et attestations.



Les trois meilleurs clubs 2022 (Mifa Club Escrime, l’équipe du Palais des sports et le Centre Olympafrica) ont été primés. D’après le représentant de la première société de télécommunication au Mali, Cheick Hamed Tidiane Kane, ces dons visent à encourager les sportifs. A la fin de la compétition, représentant du Moov Africa Malitel, s’est dit très surpris par le niveau des athlètes. “Au Mali, ce n’est pas le talent qui manque. Dans tous les domaines, les athlètes ont un bon niveau et nous avons été émerveillés par la qualité de cette Coupe du Mali. Le sport malien a besoin de soutien, pour permettre aux sportifs de rehausser davantage l’image du Mali au double niveau national et international. Et c’est dans ce cadre que nous intervenons. Moov Africa Malitel, étant une entreprise citoyenne, elle a le devoir d’intervenir et d’apporter son soutien au développement du Mali”, dira-t-il.



Sport un facteur indéniable pour le développement



Il a également précisé que le sport est un facteur indéniable du développement. “C’est pourquoi nous n’hésiterons pas à mettre le paquet. Après notre soutien financier, accordé à l’escrime à travers le Cnosm, nous avons jugé nécessaire d’encourager les sportifs les plus méritants en ramenant des cadeaux. Ainsi, tous les premiers ont reçu des gadgets et des modems de connexion 4 G avec un forfait de 5 Go. Pour les autres, des recharges de 5 000 à 10 000 F CFA. Nous profitons de la tribune pour rassurer le Cnosm que notre accompagnement pour le rayonnement du Sport malien ne fera jamais défaut. Nous allons continuer ensemble, sinon améliorer notre soutien pour rehausser davantage le niveau du sport malien”.



Pour sa part, le président de la Fédération malienne d’Escrime, Wahabou Zoromé, a exprimé toute sa satisfaction. Il s’est notamment réjoui du niveau de la compétition, avant d’appeler les athlètes et l’ensemble des acteurs de la discipline à redoubler d’efforts pour atteindre le summum. Mahamadou Traoré