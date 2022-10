Gayle Smith : « En Afrique, les États-Unis n’ont pas pour seul objectif de contrer la Chine et la Russie » - abamako.com

Publié le dimanche 23 octobre 2022

Ancienne conseillère sur les questions liées à l’Afrique de plusieurs présidents américains, Gayle Smith est aujourd’hui la présidente de l’ONG ONE. Pour Jeune Afrique, elle revient sur plusieurs grands défis auquel est confronté le continent.



L’Afrique n’a jamais vraiment quitté Gayle Smith. À la tête de l’ONG humanitaire ONE depuis 2017, cette ancienne conseillère des présidents Obama et Clinton sur les questions internationales a découvert le continent dans les années 1980, en tant que journaliste. Elle a notamment dirigé la cellule des affaires africaines au sein du Conseil national de sécurité des États-Unis, de 1998 à 2001.



D’avril à novembre 2021, elle met temporairement ses activités chez ONE entre parenthèses, après avoir été choisie par l’administration Biden pour piloter la coopération sanitaire internationale de Washington face à la recrudescence de l’épidémie de Covid-19 liée au variant Omicron.