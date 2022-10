Nation: Seydou Coulibaly en taule position? - abamako.com

le milliardaire Seydou Coulibaly, le tout puissant patron du Groupe Cira-Mali

Depuis quelque temps des rumeurs persistant allument les salons feutrés de la capitale sur une histoire de marché mal exécuté par l'entreprise CIRA du richissime Seydou Coulibaly.La même rumeur évoque qu'il existerait des ennuis avec la justice de son pays. On évoque une mauvaise exécution de quelques marches même si on évoque avec exactitude de quel marché s'agit-il



Les maliens avaient beaucoup glosé sur la probable candidature de l'opérateur économique Seydou Coulibaly à la présidentielle de 2022 sans se soucier des motivations de l'homme. Les choses se précisent au sujet de cette candidature mais le candidat pressenti doit surmonter d'abord de sérieux problèmes pour pouvoir réaliser son rêve. Ce qui importe pour les maliens est de savoir ce qui motive réellement l'homme d'affaires à abandonner ses activités pour conquérir le pouvoir. Celui qui avait pratiquement les grands marchés de l'état sous le régime Ibrahim Boubacar Keita pourra surclasser les vieux routiers de la politique en comptant dans un premier temps sur sa fortune. Pour certains Seydou voit la présidence de la République une bonne affaire avec un retour sur l'investissement . Rien ne prouve pour l'instant que Seydou Coulibaly ambitionne de délivrer le Mali de ses malheurs dus à la mauvaise gouvernance. Ces maux du pays Seydou les a vus naître et grandir, puisqu'il était dans le cercle vicieux du président. D'ailleurs c'est ce qui risque de peser lourd dans la balance pour son avancée à la course du pouvoir.



La sirene