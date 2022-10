La SOMAGEP augmente sa production d’eau et du coup la desserte des populations - abamako.com

La SOMAGEP augmente sa production d'eau et du coup la desserte des populations Publié le dimanche 23 octobre 2022

Le Ministre des Mines, de l'Energie et l'Eau, M. Lamine Seydou TRAORÉ était hier à la station d'eau potable de Kabala où il a pu se rendre compte du fonctionnement de la 5ème pompe de l'ouvrage. Avec cette pompe c'est désormais 1200 m3 soit 1 200 000 litres d'eau qui seront apportés aux habitants de Bamako et de la périphérie où le réseau de la Somagep s.a est disponible. Le Ministre TRAORÉ était accompagné pour la circonstance, entre autres, du DG de la Somagep et du nouveau Président du Conseil d'administration de la Somagep, M. Abdoulaye DIANE. Rappelons que la station de Kabala a une capacité de production de près de 300.000 m3. Cependant, il y a un certain nombre de travaux qui doivent être réalisés pour transférer toute cette eau aux populations. Ainsi, c'est grâce à l'expertise mise en place depuis un certain temps par la Somagep sa que la 5ème pompe a pu être mise en service augmentant du coup la production de la station.Le Ministre TRAORÉ a salué les compétences que sont entrain de développer la Somagep qui fait recours de moins en moins à l'expertise extérieur au profit de celle au sein de la société conformément aux orientations données. Le Ministre a visité également le château d'eau de kalaban coro extension sud et certaines familles qui ont constaté une amélioration de la desserte en eau.