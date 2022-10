Mali :L’Armée neutralise une trentaine de terroristes - abamako.com

Mali :L'Armée neutralise une trentaine de terroristes Publié le dimanche 23 octobre 2022 | L'Essor

Plusieurs suspects ont été également interpellés et mis à la disposition de la gendarmerie, a annoncé samedi 22 octobre l’état-major général des Armées dans un communiqué.



Selon la même source, les FAMa, au cours d’une reconnaissance offensive, le 11 octobre dernier ont accroché dans la zone de Wataye à 10 km de Gomitra un groupe armé terroriste (GAT) auteur des multiples embuscades sur la route Kayes-Bamako. Le bilan, précise l’Armée, est de 05 terroristes neutralisés, 03 suspects interpellés, 02 PM et plusieurs chargeurs, 05 motos et divers matériels récupérés. Avant de déplorer 01 blessé du côté FAMa.



Le 17 octobre, indique l’Armée, les FAMa ont procédé à la destruction de 02 bases de la Katiba Macina dans les localités de Mafouné et Diarakoungo, cercle de Tominian, Région de San. Le bilan fait état de 02 présumés terroristes interpellés, 01 véhicule calciné, 03 armes de calibre 12,7mm, 01 PKM, 05 AK-47, 01 PA, 03 maillons de 12.7 garnis, 02 maillons de PKM dont un (01) garni, 02 caissettes de 7.62mm long, 22 chargeurs d’AK-47 vides.



S’y ajoutent 03 sacs de 50 kg remplis de munitions de 7.62 Semi long, 04 mines de type PR BM3, 08 motos, 06 talkie-walkie TYT, 06 téléphones. Ainsi que 07 chargeurs talkie-walkie TYT, 03 talkie-walkie de type Motorola, 08 chargeurs de PA et divers matériels y compris des cartes d’identité et des cartes Nina.



Selon la source militaire, le 21 octobre dernier les FAMa, prises à partie par des terroristes entre Mourdiah et Kwala, y ont promptement réagi avec un bilan côté ennemi de 04 terroristes neutralisés, 01 PKM, 01 PM, des munitions en vrac et une radio récupérés. Précisant que les FAMa ne déplorent aucune perte en vie humaine ni en matériels.



Sur le théâtre est de l’opération Maliko, le 12 octobre, des frappes aériennes ont ciblé un regroupement terroriste dans le secteur de Haroun à 10 Km au sud de Tessit. Le bilan est « de 11 morts y compris le nommé Aly Issiaka, 03 véhicules plus 10 motos calcinés », relève l’état-major général des Armées.



La source sécuritaire explique aussi que le 19 octobre les FAMa ont, au cours d'une reconnaissance offensive dans la localité de Serma située à 24km au Sud-Ouest de Boni, interpellé 20 suspects terroristes dont un guetteur et récupéré plusieurs médicaments et 05 fûts d'essences.



Le 20 octobre, la précision des renseignements a permis de localiser et neutraliser le nommé Malick Ba alias Abou Malick, chef des opérations de la Katiba du Macina en charge des secteurs de Dioungani-peulh dans le Séno, de Dioura et Nampala avec la saisine de précieux documents y compris des identités, des plans et des refuges.



Également, une reconnaissance offensive dans la zone de N’dila, commune de Toridagago a fait un bilan de 10 terroristes neutralisés, 08 PM, 04 PKM et divers matériels récupérés.



Par la suite, les FAMa ont mené une reconnaissance offensive dans la localité de Kéréna, située à 28km à l’Est de Konna. « 01 terroriste neutralisé, 2 fusils de chasse, 01 Ak-47, 01 chargeur, 33 téléphones, 6 batteries, des composantes EEI et des objets divers récupérés », énonce l’état-major général des Armées.