Edito : Et si la Russie portait la Plainte du Mali contre la France au conseil de sécurité !
Publié le lundi 24 octobre 2022 | L'Alternance

Décidemment l’isolement diplomatique du Mali continue sur la scène internationale. Ni la Russie, ni la Chine, encore moins les représentants africains au Conseil de sécurité de l’ONU n’ont daigné porter la plainte du Mali contre la France. En effet, le Mali dans une lettre en date du 15 août 2022, a porté plainte contre la France, en demandant la tenue d’une réunie d’urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion aura pour objet de permettre au Mali de présenter les éléments de preuve en sa possession contre la France. Les autorités maliennes veulent démontrer à la face du monde que l’armée française a agressé en de maintes reprises, le pays, en violant, de manière répétitive et fréquente l’espace aérien malien, sans autorisation des autorités maliennes et parfois en falsifiant des documents de vol. Le Mali va plus loin en affirmant détenir des preuves irréfutables du soutien de la France aux groupes armés terroristes. Ces accusations sont tellement graves et le gouvernement malien tellement déterminé à mettre à nu toutes « les intrigues et autre intelligence de la France avec l’ennemi » qu’elles devraient attirer l’attention des premiers partenaires du Mali, d’abord membres permanents du Conseil de sécurité comme la Russie et la Chine et ensuite les Etats africains membres du dit conseil.



Au lieu de cette chaine de solidarité de la part des partenaires privilégiés du Mali, c’est un soutien factice auquel le pays du Colonel Assimi Goïta a eu droit. Aucun des supposés alliés du Mali ne s’est porté volontaire à défendre le dossier malien auprès du Conseil de Sécurité afin que cette réunion à laquelle tient le gouvernement malien puisse se tenir. La Russie a-t-elle abandonné le Mali en plein vol dans cette affaire qui l’oppose à la France? Le Mali n’est-il pas réellement isolé dans ce dossier sur la scène internationale ? En attendant de répondre à ces deux questionnements, il est à rappeler que la Fédération de Russie est l’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’O.N.U, elle est un partenaire de premier choix du Mali, donc il était vraiment logique que le pays de Vladimir Poutine soutienne le Mali dans son combat contre la France. La Russie devra également convaincre la Chine, pour que ces deux pays parmi les cinq membres permanents puissent porter la plainte du Mali auprès du Conseil de Sécurité de l’ONU. Au lieu d’un soutien ferme et entier de la Russie au Gouvernement malien dans son combat contre l’ex puissance coloniale, c’est plutôt un silence de carpe quand le Ministre des Affaires étrangères se battait comme un beau diable pour arracher une réunion d’urgence sur la plainte du Mali contre la France. Quant à la Chine, autre pays membre permanent et les 3 pays africains, à savoir le Gabon, le Ghana et le Kenya, membres non permanents du Conseil de sécurité, nul ne doit les en vouloir pour n’avoir pas soutenu la plainte du Mali contre la France. Car leur soutien devrait venir après celui de la Russie de Poutine, que le Mali a préféré à beaucoup d’autres pays. La Russie était censée être le chef de file des pays qui, logiquement, devraient soutenir le Mali dans ce dossier. Mais c’est tout le contraire qu’on observe, le pays de Poutine n’a pas daigné mouiller le maillot pour son partenaire malien.



A la question de savoir si le Mali n’est pas isolé dans ce dossier sur la scène internationale, la réponse est probablement oui, car ceux qui sont censés le soutenir lui ont fait faux bond. Et si le dossier venait à être classé sans suite, ce serait un revers cinglant pour la diplomatie malienne. Car on aura non seulement perdu du temps, mais aussi de l’énergie pour ne rien obtenir au finish. En somme, face aux multiples défis auxquels le Mali est confronté, le gouvernement ne pourrait-il pas mettre en veilleuse ce dossier pour ne s’occuper que des priorités.



Youssouf Sissoko