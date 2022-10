CHU du Point G : La grève annoncée n’a pas eu lieu - abamako.com

CHU du Point G : La grève annoncée n'a pas eu lieu
Publié le lundi 24 octobre 2022 | Le Républicain

La grève annoncée par le comité syndical dirigé par Dr. Guida Landouré n’a pas eu lieu. Et notre passage au sein de cet hôpital de 3ème référence, le mardi 18 octobre 2022, nous a permis de constater que tous les services étaient au four et au moulin pour répondre aux attentes des patients impatients de recevoir des soins afin de soulager leurs souffrances.



Il y a de cela quelques jours, le comité syndical dirigé par le Dr. Guida Landouré annonçait une grève au sein du CHU Point G, mais à notre passage au sein de l’hôpital, le mardi matin, les activités tournaient normalement grâce à l’implication du personnel devoué et engagé à aider le pays à lutter efficacement en apportant un soin de qualité aux patients.



Le Directeur general du CHU Point G, Ilo Belle Diall, a, lui aussi, signifié que la grève annoncée n’a pas eu lieu et que les médecins, les infirmiers, ainsi que tous les autres travailleurs vaquaient à leurs occupations pour satisfaire les patients. « En 2018 quand nous venions aux affaires, il y avait plusieurs problèmes, mais aujourd’hui, les services qui souffraient de ces problèmes ont été dotés en équipements. Ce qui a changé le visage et la vie de l’hôpital », a-t-il révélé.



Moussa Samba Diallo