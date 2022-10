Militarisation de la Police Nationale et la Protection Civile : Le passage réussi du ministre Daoud Aly Mohammedine devant le CNT ! - abamako.com

Il était parmi les recommandations des Assises Nationales de la Refondation (ANR) de décembre 2021. Le projet de loi portant militarisation de la Police Nationale et de la Protection Civile fut approuvé à l’unanimité par le Conseil National de Transition (CNT) le jeudi 20 Octobre dernier dans sa session ordinaire d’octobre. Cela, avec 111 voix Pour, 0 Contre et 0 Abstention.



Comme une tarte de beurre dans la gorge, le projet de loi portant militarisation de la Police Nationale et de la Protection Civile est passé devant le CNT, sans anicroche. Il était porté et défendu par le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine. Un texte, faut-il le rappeler, qui depuis son adoption par le Conseil des Ministres du 5 Octobre 2022 était au centre de toutes les discussions et interrogations. Mais à la vitesse d’une balle de mitraillette, il (projet de loi) fut présenté devant le Conseil National de Transition (CNT) par ledit Ministre le jeudi 20 Octobre, lors de sa session ordinaire du mois d’octobre. A cet effet, cette loi est adoptée à l’unanimité par l’organe législatif de la Transition avec 111 voix Pour, 0 Contre et 0 Abstention.



Deux explications fondent cette militarisation de ces deux corps. La première explique la deuxième. A savoir, la situation sécuritaire et des défis multiples auxquels les Forces de Défense font face (première), toute chose qui a fait d’elle une recommandation pertinente souveraine des Assises Nationales de la Refondation (ANR).



Devant le CNT pour défendre ce projet de loi, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine a remercié l’organe législatif de la transition pour le vote unanime de ladite loi pour le bonheur du Mali et du peuple malien. « …C’est une loi historique et hautement patriotique. Les portes des Forces Armées sont grandement ouvertes pour nos nouveaux compagnons et frères d’Armes. Ensemble, nous allons lutter et gagner cette guerre qui nous a été imposée » a-t-il rassuré. Pour dissiper les inquiétudes par rapport aux dotations en armes de ces deux nouveaux corps des armées, le chef du Département de la Sécurité et de la Protection civile a été on ne peut plus clair : la police aura les mêmes équipements que les militaires.



La Synergie des Syndicats de la Police Nationale n’est pas contre !



Ceux qui ont émis un avis contraire à cette militarisation de la Police Nationale et de la Protection civile, badigeonnaient leurs argumentations par deux motifs : le fait démocratique et un enfreint au syndicalisme.



A cet effet, lors de cette plénière, le président de la Commission Défense nationale, de la Sécurité et de la Protection civile, Minkoro Kané a rassuré que cette militarisation ne fera que conforter la Police nationale dans ses missions régaliennes pour pouvoir tenir dans la légalité les zones nettoyées par les autres forces. Que cela ne sera point une entrave à la démocratie. Pour preuve, il a cité le cas d’un grand pays démocratique comme les USA qui ont militarisé leur police en 1965 et 2001.



En outre cette commission législative recommande au Gouvernement de mettre en place une commission adhoc inclusive pour gérer les aspects techniques de cette militarisation. Cela avec l’organisation des formations adaptées au profit des unités de la Police nationale et de la Protection civile, de leur dotation en moyens appropriés à leurs nouvelles missions et de veiller à la préservation des acquis liés aux spécificités de ces deux corps.



Pour ce qui est de la préoccupation relative au syndicalisme, la Synergie des Syndicats de la Police Nationale dans son communiqué du 18 octobre 2022 (48 H avant le passage du texte devant le CNT), après avoir émis sa stupéfaction comme l’ensemble des Fonctionnaires de Police de n’avoir pas été consulté avant l’adoption de ce projet de loi par le Conseil des Ministres se déclare être prête à apporter sa pierre à la refondation de l’Etat, si cela passe obligatoirement par sa militarisation…



Comme l’a dit le ministre Aly Mohammedine : « si le Peuple dit de militariser la Police nationale et la Protection civile, ça se fera ».



Par Mariam Sissoko