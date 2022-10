Avant-projet de Constitution : Le quatrième pouvoir fait entendre sa voix ! - abamako.com

Avant-projet de Constitution : Le quatrième pouvoir fait entendre sa voix ! Publié le lundi 24 octobre 2022 | Le Sursaut

Dans le but d’examiner l’avant-projet de la Constitution, de faire des propositions d’amélioration, d’uniformiser les points de vue des acteurs des médias et d’élaborer une stratégie de prise en compte des préoccupations des médias dans la future Constitution, la Maison de la Presse (MP), sous l’égide de son Président, Bandiougou Danté, a organisé une rencontre de réflexion le jeudi 20 Octobre dernier au sein de cet antre de la Presse malienne. A l’issue de cette réunion, les Hommes de média, à l’unanimité, ont proposé la création et l’institutionnalisation d’une instance indépendante de régulation pour la presse malienne.



Cette rencontre avait comme modérateurs Tiona Mathieu Koné, Hamèye Cissé, Aliou N’Djim, Samory Touré, Sidiki N’Fa Konaté, Ali Diarra, Abdoulaye Séga Diabaté, Hady Traoré, Ismaël Maïga, Sadou Yattara, Ibrahim Coulibaly (IC) et Souleymane Drabo, tous des doyens de la presse malienne et des experts en la matière.



En effet, les discussions étaient axées sur l’article 15 de l’avant-projet de la Constitution qui évoque la liberté de la presse en stipulant que : « La liberté de presse est reconnue et garantie. Elle s’exerce dans les conditions fixées par la loi ». Ainsi, les panelistes ont fait une comparaison entre cet article qui a remplacé l’article 7 de la constitution du 25 Février 1992 dans laquelle il est dit : « La liberté de presse est reconnue et garantie. Elle s’exerce dans les conditions fixées par la loi. L’égal accès pour tous aux médias d’Etat est assuré par un organe indépendant dont le statut est fixé par une loi organique ».De l’avis de ces éminents experts, on parle peu dans cet avant-projet sur la liberté de la presse contrairement à l’autre loi fondamentale du pays. Au sortir de ce rendez-vous, les acteurs des medias maliens se sont mis d’accord sur un point. A savoir : proposer à mettre en place un organe indépendant de régulation pour la presse et l’institutionnaliser afin qu’il soit dans la Constitution pour prendre en compte les préoccupations de ce quatrième pouvoir.



Pour conclure les propositions et solutions avancées lors de l’évènement, le président de la MP, M. Danté a souligné qu’ayant eu connaissance de l’avant-projet de Constitution, ils ont jugé nécessaire de tenir cette assise qui avait 4 objectifs : réfléchir ensemble au sein de la corporation sur ledit document, faire des propositions d’amélioration, permettre à l’ensemble des acteurs des Médias d’uniformiser leur point de vue et enfin d’élaborer une stratégie permettant de faire le plaidoyer, la prise en compte des préoccupation des médias avec toutes les générations d’Hommes de Média.



D’après lui, l’unanimité cherchée a été trouvée, qui est d’avoir un seul organe de régulation et qui soit érigé en institution. Parlant d’autres aspects, il dira qu’il s’agit de prendre en compte la liberté de la presse et la liberté d’expression qui sont garanties par la Constitution. Aussi, qu’ils ont 3 projets de loi et 3 projets de décret sur la table du Gouvernement qui sont d’ailleurs en très bonne voie. Parmi lesquels, le projet de décret sur la presse en ligne, le projet de décret sur l’attribution de la carte de presse professionnelle et le projet de décret sur l’aide publique à la presse. En plus, une commission est constituée, composée des doyens cités, pour rédiger le consensus commun et sera présenté à qui de droit.



Par ailleurs, avant de mettre terme à son propos, le Président de la MP a remercié le Président de la Transition, colonel Assimi Goïta pour son accompagnement dans l’organisation de ce panel.



Par Mariam Sissoko