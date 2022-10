Lutte pour l’apaisement du climat social au Mali: vers la création d’un Conseil National de Dialogue Social - abamako.com

Lutte pour l'apaisement du climat social au Mali: vers la création d'un Conseil National de Dialogue Social Publié le lundi 24 octobre 2022

© RFI par DR

La manifestation s`est tenu sur l`esplanade de la Bourse du travail de Bamako (Image d`illustration)

L’apaisement et la stabilité sur le front social au Mali vont aussi passer par la création d’un cadre qui sera chargé de gérer ou de faciliter la gestion des litiges entre le gouvernement et les syndicats des travailleurs. Ce cadre prend la dénomination du Conseil national du Dialogue social (CNDS). La création de cette structure fait partie des recommandations formulées à la conférence sociale sur laquelle les rideaux sont tombés samedi dernier au CICB.



Parmi ces recommandations figurent entre autres le relèvement de la valeur du point d’indice de 400 à 500 Fcfa, la révision de cette valeur tous les 5 ans y compris l’harmonisation et la rationalisation des primes et indemnités, les ramener à des niveaux acceptables et soutenables par le budget d’État.



L’organisation des élections professionnelles de représentativité syndicale, l’accélération du processus d’adoption du Pacte de stabilité sociale, la détermination des critères d’éligibilité des responsables syndicaux et l’élaboration d’une politique nationale de rémunération des agents de l’état, sont autant d’autres résolutions issues de ces assises de six jours.

La conférence a aussi proposé de ramener l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) et la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS) au ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social.



ANDROUICHA