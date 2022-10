Crise malienne / Colonel Abdoulaye MAÏGA, Premier Ministre par intérim : «Ne soyez pas pessimistes malgré la situation socio-politique de notre pays… » - abamako.com

Crise malienne / Colonel Abdoulaye MAÏGA, Premier Ministre par intérim : «Ne soyez pas pessimistes malgré la situation socio-politique de notre pays… » Publié le lundi 24 octobre 2022

La 2è édition de la Journée internationale de l’emploi, de la formation et de l’entrepreneuriat (JIEFE) a été l’occasion pour le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye MAIGA qui présidait l’ouverture le samedi dernier, d’appeler la jeunesse malienne à positiver. «Ne soyez pas pessimistes malgré la situation socio-politique de notre pays qui s’améliore malgré les multiples difficultés que nous traversons et que nous vaincrons, car le pays poursuit sa marche de redressement et de refondation». A t-il laissé à la tribune de cette rencontre consacrée à la réflexion sur l’évolution du marché de l’emploi.



Le chef du gouvernement par intérim a indiqué à cette occasion avoir constaté un regain de vitalité chez les jeunes dans le domaine de la création d’emplois, malgré l’insécurité et la pandémie de la Covid-19 et leurs effets sur le tissu social et économique. Il a ainsi invité les jeunes à plus de persévérance. «Vous qui êtes dans la recherche d’emplois depuis longtemps, vous qui sortez de formation comme vous qui êtes toujours en formation, c’est déjà satisfaisant que vous soyez ici.» a martelé le colonel Abdoulaye MAIGA



