Mali : Les syndicats de la Police adhèrent au projet de militarisation - abamako.com

Mali : Les syndicats de la Police adhèrent au projet de militarisation Publié le lundi 24 octobre 2022 | L'Essor

Cérémonie de prestation de serment de nouveaux Commissaires et Officiers de Police Nationale

Le président de la Transition, Chef Suprême des Armées, le Colonel Assimi Goïta, a présidé la cérémonie de sortie de la 17è promotion des Elèves Commissaires et de la 22è promotion des Officiers de la Police Nationale. C’était à l’Ecole Nationale de Police Amadou Touré dit Ghandi Tweet

La synergie des syndicats de la Police nationale a exprimé aux autorités son adhésion pleine et entière au projet de loi portant militarisation







En effet, à quelques jours de la promulgation et publication de la loi portant militarisation de la Police nationale, la synergie des syndicats de la Police nationale dit par le biais d’un communiqué avoir pris acte de l’adoption de ladite loi le jeudi 20 octobre 2022 par le Conseil national de transition (CNT).



Le communiqué publié, lundi 24 octobre, souligne la loyauté des policiers respectueux des lois de la République comme le stipule leur serment en son aliéna premier. Selon la même source, la synergie invite les policiers à s’engager davantage en tant que cadres de conception et de direction (Commissaires), de commandement et d’encadrement (officiers), de bons exécutants et éléments d’application des directives et consignes (Sous-officiers).



« Ensemble, (nous allons) écrire les nouvelles pages de l’histoire de notre corporation au sein de la grande famille des Forces armées malienne (FAMa) », s’est engagé le regroupement des syndicats de police, avant d’assurer les autorités de leur adhésion pleine et entière à cette réforme, invitant l’ensemble des policières et policiers à s’y conformer.



Pour rappel, le CNT, réuni jeudi dernier, en séance plénière, avait approuvé le projet de loi portant militarisation de la Police nationale et de la Protection civile à 111 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Cela, après son adoption par le conseil des ministres du 05 octobre 2022.



Dans un communiqué publié le 05 octobre courant, la synergie avait réagi à l’initiative du projet de loi. Elle avait indiqué que la Police « est prête à apporter sa pierre à la refondation de l’État, si cela passe obligatoirement par sa militarisation », tout en soulignant être « dubitative sur beaucoup de zones d’ombre qui émaillent les contours liés à ce projet »