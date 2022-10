Militarisation de la police nationale : les syndicats de la police nationale adhérent à la loi - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Militarisation de la police nationale : les syndicats de la police nationale adhérent à la loi Publié le lundi 24 octobre 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par A S

58ème anniversaire de la police nationale

Bamako, le 4 octobre 2018 Le Président de la République, Chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Keïta a présidé les activités de la troisième édition de la Journée nationale de la Police qui fête également son 58ème anniversaire. Tweet

Quelques jours après l'adoption au conseil national de transition, la synergie des syndicats de la police nationale prend acte de l'adoption et adhère pleinement à la décision. Cette adhésion, la synergie l'a fait savoir ce lundi 24 octobre 2022 à travers un communiqué dont aBamako.com livre la teneur ci-dessous.



Communiqué



A quelques jours de la promulgation et publication de la loi portant militarisation de la police nationale, la Synergie des syndicats de la police nationale prend acte de l'adoption de la dite loi le jeudi 20 octobre 2022 par le Conseil national de transition (CNT).

La synergie :

- Remercie et salue les conseillers, la commission défense et sécurité et l'ensemble des acteurs impliqués pour les recommandations formulées, espère qu'un bon suivi sera fait;



- Rappelle et réaffirme la loyauté des policiers respectueux des lois de la République comme le stipule notre serment en son aliéna premier: '' je jure d'obéir à la loi dans l'exercice de mes fonctions '';



- Rend de vibrants hommages et adresse des mots de remerciement aux policières et policiers de la République au nom des bureaux exécutifs des secrétaires généraux et présidents et celui de l'ensemble des membres du synergie pour la confiance placée en eux;



- Invite les policiers à s'engager davantage en tant que cadres de conception et de direction commissaires, de commandement et d'encadrement officiers, de bons exécutants et éléments d'application des décisions et consignes ( sous-officiers), bref des forces de propositions pour les uns, et des éléments engagés pour les autres, au service de la patrie, le Mali en général et de la police en particulier;



- Ensemble, écrire les nouvelles pages de l'histoire de notre corporation au sein de la grande famille des forces armées maliennes FAMa;



- Par la même occasion, informe les autorités de leur adhésion pleine et entière à cette réforme.

Par conséquent invite l'ensemble des policières et policiers à s'y conformer

Que le tout puissant préserve et protège le Mali

Vive le Mali!

Vive la police!



Pour la synergie, le porte parole

Camarade Boubacar Arama