WhatsApp est touché par une panne mondiale Publié le mardi 25 octobre 2022



L`application WhatsApp

La messagerie Whatsapp est victime d’une panne mondiale ce mardi 25 octobre. Il n’est plus possible d’envoyer des images, photos ou vidéos.



Le monde entier ne peut plus envoyer de messages sur WhatsApp. Vous l’avez peut-être remarqué ce mardi 25 octobre, il n’est plus possible d’envoyer des messages, des vidéos, ou des photos sur la messagerie. Le groupe Meta confirme la panne et assure travailler pour restaurer le service « aussi rapidement que possible ».



L’application affiche le symbole de chargement à côté de « Connexion » et les contenus ne sont pas envoyés vers le destinataire. A 9h du matin, le compte Twitter « Downdetector France », qui diffuse les signalements de pannes, a publié un message indiquant des difficultés.