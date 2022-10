M. Fousseyni SAMAKE, président de la CRNC : « Certaines réactions reposent plus sur des idées préconçues que sur une analyse objective… » - abamako.com

M. Fousseyni SAMAKE, président de la CRNC : « Certaines réactions reposent plus sur des idées préconçues que sur une analyse objective… » Publié le mardi 25 octobre 2022

© aBamako.com par AS

Remise officielle de l`avant projet de la nouvelle constitution

Bamako, le 11 octobre 2022 le président de la transition a reçu l`avant projet de la nouvelle constitution à koulouba

En réaction aux voix qui s’insurgent contre la teneur de l’avant-projet de la nouvelle constitution élaborée et actuellement en cours de restitution dans le pays, le président de la Commission de Rédaction de la Nouvelle Constitution (CRNC) a laissé entendre que certaines réactions reposent plus sur des idées préconçues que sur une analyse objective du texte.



« La commission de rédaction se félicite du grand intérêt que l’avant-projet suscite d’ores et déjà depuis qu’il est rendu public dans l’opinion et au sein de la classe politique même si l’on observe que certaines réactions reposent plus sur des idées préconçues que sur une analyse objective de la teneur de l’avant-projet. » a déclaré M. Fousseyni SAMAKE le lundi 24 octobre 2022 devant le Conseil National de la Transition.



Selon ses termes, l’avant-projet a été conçu dans l’objectif général de donner au pays une assise juridique et institutionnelle renouvelée pouvant lui permettre de relever les nombreux défis auxquels il fait face. « Pour ce faire, les principes directeurs autour desquels l’avant-projet a été bâti, sont notamment la responsabilité, la transparence, la redevabilité compte tenu des enseignements de l’expérience récente qui a plongé notre pays dans la crise. » s’est défendu le président de la CRNC



