Confidences d'un haut responsable de la transition sur la situation du pays : « Le pays est bloqué » Publié le mardi 25 octobre 2022 | Nouvel Horizon

Au Mali, la situation économique va de mal en pire. Un haut responsable de la transition nous confie que le pays est quasiment « bloqué » pour ne pas dire en arrêt.



Il est d’évidence que le Mali traverse une crise économique sans précédent. Partout, du malien lambda aux plus fortunés, tout le monde crie « ça ne va pas ». La vie devient de plus en plus chère et l’argent « ne circule (…