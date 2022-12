Sévaré : Le colonel Sadio Camara prend contact avec la troupe - abamako.com

Sévaré : Le colonel Sadio Camara prend contact avec la troupe
Publié le vendredi 23 decembre 2022 | Le Tjikan

Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara s’est rendu le mercredi 21 décembre 2022 à Sévaré. Le MDAC était accompagné par une forte délégation. Il s’agissait entre autres, du chef d’Etat-major Général Adjoint des Armées, le Général Ousmane WELE, le chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air, le Général Aliou Boi Diarra.



L’objectif de la visite était de prendre contact avec la troupe ainsi que les autorités administratives et coutumières de la Région de Mopti pour partager les visions des autorités de la Transition, mais aussi de prendre en compte leurs préoccupations. La rencontre de la troupe, la visite de courtoisie aux autorités coutumières et administratives de Mopti ainsi que les échanges avec les autorités militaires de Sévaré ont été les temps forts de la visite du ministre Sadio Camara. Il était également porteur de message d’encouragement du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita aux FAMa et aux populations de la Région de Mopti pour leur accompagnement dans la lutte contre le terrorisme.



Le directeur de cabinet du Gouvernorat de la Région de Mopti, Kantara Diawara a brièvement fait la présentation de la Région de Mopti au MDAC. Il a remercié le ministre de la Défense et des Anciens Combattants pour son déplacement dans la région de Mopti. Selon lui, la visite du ministre Sadio Camara témoigne la volonté des plus hautes autorités du pays de soutenir les populations.



Le directeur de cabinet du gouvernorat de Mopti a indiqué que la situation sécuritaire de la région de Mopti est calme. Il dira également que cette quiétude est le résultat de l’offensive menée par les FAMA sur le terrain. Kantara Diawara a également noté que la collaboration entre les FAMA et les populations civiles se portent bien. Le directeur de cabinet a enfin exhorté les populations de la région de Mopti à soutenir l’armée dans sa mission.



Le chef du secteur 4 de l’opération Maliko, le Colonel Karim Traoré a aussi déclaré que la situation sécuritaire de la région de Mopti est sous contrôle. Il a signalé que des patrouilles de grandes envergures sont en cours pour sécuriser les personnes et leurs biens. A en croire le Colonel Karim Traoré, les autorités de la Transitions renforcent les capacités opérationnelles des FAMa. Il a noté que l’acquisition des vecteurs aériens a permis de changer la peur dans notre camp.



Avant de préciser que l’ennemi n’a d’autres moyens que de s’attaquer aux paisibles citoyens. Il a ainsi invité les soldats de faire bon usage des équipements militaires et de doubler également de vigilance dans les postes de sécurités.



Le chef d’Etat-major adjoint des Armées, le Général Ousmane WELE a profité de cette occasion pour saluer les autorités de la Transition pour les efforts consentis. Le CEMGA-Adjoint a félicité les FAMa pour leur professionnalisme sur le terrain. Il les a exhortés à être à cheval sur la discipline. Et de recommander une forte cohésion dans les opérations. Le Général WELE a également déploré l’utilisation abusive des réseaux sociaux sur le terrain. Le militaire doit se sécuriser avant de sécuriser les autres, a -t-il conseillé.



Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara dit avoir trouvé sur place des soldats motivés, engagés et prêts à combattre. Selon le MDAC, après deux ans à la tête du département de la Défense, il est important de s’auto-évaluer pour savoir les avancés et de s’enquérir de l’évolution des opérations sur le terrain.



L’instruction donnée par le Président de la Transition, est de mettre les populations au cœur de toutes les actions, a affirmé le Colonel Sadio Camara. Le MDAC a aussi rappelé que l’évolution positive de la situation sécuritaire a été réalisé grâce à l’accompagnement du peuple malien. L’objectif visé par les autorités de la Transition est d’avoir un Mali apaisé. Il s’est dit fière des efforts fournis par le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita.



Le ministre Sadio Camara a affirmé qu’auparavant les blessés de guerres succombaient en brousse à leurs blessures par manque de vecteur aérien. Il soutient que les FAMa parviennent maintenant à enterrer leurs morts dans les garnisons. Des hommages dignes sont également rendus à leur mémoire, a-t-il martelé. Cependant, le MDAC précise que les autorités de la Transition ont l’opportunité de redresser la situation du pays.



Le Colonel Sadio a noté que le moral de la troupe est au beau fixe. Il a rassuré que les formations classiques vont continuer chaque année. Le Président de la Transition cherche toujours à doter les FAMa des moyens plus performants adaptés à l’évolution de la situation du terrain, a -t-il déclaré. Selon le MDAC, la coopération du Mali avec la Russie, la Chine et la Turquie a produit des effets positifs extraordinaires dans les opérations. Le Mali vient encore d’acquérir son premier lot de drones armés, a-t-il signalé.



Avant de préciser que ces drones Turcs de type TBT vont permettent aux FAMa d’assurer la sécurité des populations et celle du territoire national en toute autonomie. Ces drogues vont ainsi minimiser les risques et les pertes en vie humaine poursuit le ministre Sadio Camara. Il a enfin souligné que ces efforts consentis par les Maliens vont permettre de réaliser le Mali Koura.



Source: Dirpa