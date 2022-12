Pr. Marimantia Diarra, président de l’Adema-Pasj : « Des tentatives sont en cours pour mettre sous l’éteignoir notre démocratie… » - abamako.com

Pr. Marimantia Diarra, président de l'Adema-Pasj : « Des tentatives sont en cours pour mettre sous l'éteignoir notre démocratie… » Publié le vendredi 23 decembre 2022 | Le Tjikan

18ème conférence nationale de l`Adéma, Seydou Coulibaly

Les militants et militantes de l’Adema-Pasj, venus de toutes les régions du Mali, ont pris d’assaut la Maison des Ainés le samedi dernier pour prendre part à la 18ème conférence nationale ordinaire du parti. Pr. Marimantia Diarra, président dudit parti, a profité de la tribune pour passer en revue l’actualité nationale et les élections à venir.



Ces assises ont été aussi l’occasion pour les participants de se pencher sur le rapport d’activités du Comité Exécutif, les rapports des Commissions spécialisées, les rapports des Coordinations régionales des sections et des mouvements affiliés.



Ainsi, ces assises constituaient la première grande occasion pour les abeilles venus des différentes structures d’échanger sur la vie du Parti et l’environnement sociopolitique national et international.



« Les militants et militantes de l’Adema-Pasj ont repris confiance en eux-mêmes pour avoir compris qu’ils n’ont aucunement raison de raser les murs au Mali. Notre bilan que nous avons publié en juin dernier, difficilement contestable encore, en est le témoignage éloquent », soulignait Pr. Marimantia Diarra.



En effet, cet exercice démocratique au sein du Parti, réussi à un moment où le doute et le scepticisme commençaient à s’installer chez bon nombre de nos concitoyens, permet de dire que l’Adema-Pasj reste et restera un parti de militants engagés qui, chaque fois que la pirogue prend de l’eau, dispose de ressorts nécessaires pour faire en sorte qu’elle ne coule pas.



« Il nous revient de redoubler d’efforts dans le processus de redynamisation du Parti, afin de faire face, dans l’entente et la cohésion retrouvées, aux défis présents et futurs : l’insécurité, la gestion du quotidien des Maliens lambda, l’affaiblissement programmé des partis politiques, la mise entre parenthèse des acquis démocratiques et les prochaines élections générales », invite le président de l’Adema-Pasj.



Pour lui, ces élections, quel que soit le moment où elles seront organisées, doivent servir de tremplin à l’Adema-Pasj pour confirmer son leadership sur l’arène politique nationale et reconquérir le pouvoir, à tous les niveaux. « Pour réussir ce pari, il nous faudra simplement faire en sorte que la cohésion et l’unité dans l’action soient des valeurs cardinales que nous nous devons d’incarner ».



« Au moment où se tient cette Conférence nationale, des tentatives sont en cours pour mettre sous l’éteignoir notre démocratie acquise au prix du sang des martyrs, pour dénigrer et détruire les partis politiques. Il n’y a pas de démocratie sans partis politiques », a-t-il informé.



Pour l’Adema-Pasj, il appartient aux forces progressistes, démocratiques et républicaines de se mobiliser, de mieux s’organiser autour d’un projet commun, fondateur pour notre nation en péril, afin de contrer ces entreprises malveillantes.



« Plus de vigilance, d’unité et de cohésion, entre toutes les forces vives, tel est mon vibrant appel à tous les maliens, du Nord au Sud, d’Est à l’Ouest. Forces démocratiques de tous les horizons, unissons-nous ! Unis, nous sommes toujours forts, mais démunis, nous sommes très fragiles et exposés », a lancé Pr. Marimantia Diarra.



Il pense que la Transition en cours, dans notre pays devrait dessiner le futur d’un Mali nouveau, dans le cadre d’une vraie inclusivité, par la participation de toutes les forces vives. Car, « nous sommes tous maliens d’abord, avant nos choix religieux ou politiques. Acceptons donc d’être unis autour du pays, malgré nos différences d’appréciation ».



A noter que cette conférence nationale de l’Adema-Pasj s’est tenue dans un contexte marqué par la généralisation des difficultés de tous ordres dont l’insécurité, la cherté et le coût de la vie, l’ébullition du climat social, la détérioration des relations diplomatiques avec certains pays voisins et du monde.



« Pour les échéances électorales prochaines, l’Adema-Pasj travaille pour une plateforme solide qui lui permet d’atteindre ses objectifs sans compromettre ceux des autres autour d’un Mali sécurisé, prospère, émergent et solidaire », a promis Pr. Marimantia Diarra.



Adama DAO