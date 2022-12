Gouvernance : Les inquiétudes de Mahamane Mariko - abamako.com

Gouvernance : Les inquiétudes de Mahamane Mariko Publié le vendredi 23 decembre 2022 | Le Tjikan

© aBamako.com par Momo

Conference de Soutien du Groupe Tata Paoud à Cheick Modibo Diarra

Bamako, le 10 juillet 2018 Le groupe Tata Paoud a porté sont son soutien au candidat Cheick Modibo Diarra. Photo: Mahamane Mariko Tweet

Le Mali Kura serait un rêve vendable si les autorités de la Transition décident d’asseoir la conduite de la gestion des affaires publiques sur les principes de la transparence.



Ces derniers temps, la question de passation du marché public concernant la confection de la carte d’identité biométrique recèle une opacité qui mérite une certaine clarification des citoyens.



Nous sommes en droit de nous poser un certain nombre de questions autour de ce marché aux enjeux financiers (estimé à plusieurs milliards de francs CFA) et politiques (carte biométrique à vocation d’identité et électorale).



Que sont-ils advenus des précédents contrats signés entre l’Etat et d’autres opérateurs économiques de la place ?



Quelles sont les modalités de passation qui ont permis de retenir le nouvel acquéreur ?



Quelles sont les nouvelles conditions financières mieux profitables à l’Etat qu’aux précédentes ?



Enfin quelles sont les expertises financières et techniques du nouvel acquéreur ?



Selon le chronogramme des élections donné par les Autorités, bientôt le démarrage du processus électoral qui doit mettre fin à la Transition pour consacrer la mise en place des nouvelles autorités élues.



Le fichier électoral tant décrié a-t-il pu finalement été audité et corrigé?



Pourquoi de nouveaux enrôlements n’ont-ils pas été faits pour qu’enfin un croisement des différentes données permette d’avoir un fichier consensuel ?



Il faut prendre garde pour que les espoirs tant placés en cette Transition ne soient déçus après de grands efforts humains, matériels et financiers fournis pour mettre en place et soutenir cette Transition.



Les pages des pratiques malsaines qui ont déçu et discréditer les précédentes gouvernances dans ce pays, doivent être définitivement tournées.



Nul ne doit ignorer que l’argent public doit être au cœur de l’État de droit et de la démocratie.



Sa gestion doit être faite dans la légalité, la transparence, le contrôle démocratique et la responsabilité pour assurer le renouveau politique.



Mahamane Mariko, Président du CRAJ Faso-Nyèta