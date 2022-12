Lutte contre la criminalité et le grand banditisme : Des braqueurs dans le filets des limiers à Bamako et à Sikasso - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Lutte contre la criminalité et le grand banditisme : Des braqueurs dans le filets des limiers à Bamako et à Sikasso Publié le vendredi 23 decembre 2022 | Le Tjikan

Tweet

Dans la dynamique de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes comme l’avait instruit le directeur général de la police, l’inspecteur général Soulaïmane Traoré, le commissariat de police de Kalaban-Coura, à sa tête le Commissaire divisionnaire Dramane Traoré, a mis le grappin sur cinq (05) braqueurs la semaine dernière à Sabalibougou, un quartier de la commune V du district de Bamako. Cet exploit fait suite à un braquage à main armés perpétré contre un conducteur de moto-taxi dans la nuit du 15 au 16 décembre 2022 à Samè. Dans la même logique, même période, le commissaire de police chargé du 1er Arrondissement de Sikasso, Koniba Tiela, et son équipe ont aussi mis aux arrêts sept (07) braqueurs dont une fille au quartier Wayerma.



En effet, pour l’exploit du commissariat de Kalaban-Coura, il a été saisi par un conducteur de mototaxi, pour porter plainte contre x pour braquage à Samè. Le plaignant, pendant sa déposition, dit avoir été braqué par un groupe de quatre (04) jeunes gens afin de le déposséder de sa moto. Après avoir rassemblé toutes les pièces du puzzle, la très rigoureuse équipe de la brigade de recherche dudit commissariat se lance dans les enquêtes. Auparavant, le plaignant avait déclaré que sa moto est munie d’un système de géolocalisation GPS. Partant de là, les limiers ont pu localiser la moto à Sabalibougou. Immédiatement, une équipe a été dépêchée sur les lieux. Sur place, les hommes du Commissaire divisionnaire Dramane Traoré ont pu interpeller une personne sur la moto. Ce dernier semble être le receleur de la bande.



Conduit au Commissariat pour des interrogations, il a dénoncé la personne avec qui il a eu la moto. Sans plus tarder, ce dernier aussi a été interpellé. Au poste de police, le mis en cause est passé à l’aveu en reconnaissant les faits reprochés et à dénoncer les autres complices. De fil en aiguille, les limiers ont mis la main sur trois autres personnes de la bande dans un bar à Sabalibougou. Une fois au commissariat, les présumés auteurs n’ont pas nié les faits. Tout porte à croire qu’ils ne sont pas à leur premier forfait.



Des perquisitions dans leurs domiciles ont permis aux policiers la saisie de deux (02) Pistolets automatiques (PA) dont une Norinco et l’autre de fabrication artisanale, quinze (15) cartouches, trois (03) motos dont une moto-taxi et divers outils.



La méthode de cette bande est impressionnante, car ils prennent les conducteurs de moto en guet-apens. Ils choisissent des endroits obscurs et ils apparaissent avec une torche en obligeant les usagers de s’arrêter en les menaçant avec l’arme. De nombreuses personnes dans le passé ont été victimes de ces jeunes braqueurs.



Les autorités policières ont profité de l’occasion pour inviter la population à la vigilance et à plus de collaboration afin de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes et assurer la quiétude des populations surtout à la veille de fin d’année.



Si cinq (5) braqueurs ont été appréhendés à Bamako, à Sikasso, le commissariat du 1er arrondissement a également mis sous les verrous sept (07) braqueurs dont une fille.



Oui, il s’agit du commissaire de police chargé du 1er arrondissement de Sikasso, le Commissaire divisionnaire Koniba Tiela et son équipe. Ils ont réussi à mettre la main sur sept braqueurs dont une fille, la semaine dernière, au quartier Wayerma de Sikasso. Cet exploit fait suite aux multiples cas de braquages perpétrés dans la commune urbaine de Sikasso et environnants. Auparavant, toutes les victimes ayant fait la déclaration ont décrit les braqueurs à travers leurs accoutrements et leur mode opératoire. Et partant de là, les limiers ont pu localiser leur domicile et une équipe a été sur les lieux.



En effet, dans la nuit du 14 décembre 2022, aux environs de 23 heures, après avoir réuni toutes informations concernant un groupe de jeunes, la très rigoureuse équipe de la Brigade de Recherches du Commissariat de Police du 1er Arrondissement de Sikasso se lance aux arrestations.



Sur place, trois d’entre eux ont été épinglés, puis les quatre autres plus tard. Conduits au Commissariat pour des interrogations, ils sont passés aux aveux en relatant très clairement les cas de braquages qu’ils ont eu à commettre à travers la ville de Sikasso. Des perquisitions dans leurs domiciles ont permis de saisir de deux (02) motos Djakarta, une arme de fabrication artisanale améliorée, deux (02) cartouches et deux (02) plaquettes de comprimés tramaking 225.



Les autorités policières de Sikasso ont profité de l’occasion pour inviter la population à la vigilance et à plus de collaboration de lutter très efficacement contre la criminalité. Lesdits braqueurs ont été mis à la disposition de la justice aux fins de droit.



Source policière