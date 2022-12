Politique : des mouvements appellent à la libération d’Ousmane Makadji - abamako.com

Politique : des mouvements appellent à la libération d'Ousmane Makadji Publié le vendredi 23 decembre 2022

Le mouvement Alliance Pour le développement et le renforcement de la cohabitation d’Ici et d’Ailleurs (Aderci) et le mouvement Mali Dambé en Marche, à travers leur porte-parole Modibo Keita, étaient face à la presse le samedi 17 décembre 2022 à la Maison de la Presse pour implorer les autorités à libérer leur camarade Ousmane Makadji dont ils sont sans nouvelle depuis quelques jours.



Cette conférence de presse n’a vu la présence que d’un seul membre sur place, en tout cas pas sur le présidium, pour raison, disent-ils, de sécurité. Elle était aussi une conférence de clarification sur la position du mouvement. Selon Modibo Keita, leur mouvement est tout sauf un mouvement ennemi du pays et ne vise nullement à déstabiliser le pays. Selon lui, l’objectif de leur mouvement qui est d’ailleurs naissant, pas encore légal (aucune existence juridique), est de dénoncer les maux de la société. Des maux marqués, disent-ils, par la rupture sociale et politique.



Aux dires du porte-parole, leur lutte a été mal comprise et ce que cette incompréhension qui est à l’origine de l’arrestation de leur camarde Ousmane Makadji. C’est pourquoi il a invité les autorités à sa libération. Les deux mouvements sont résolus à obtenir la libération de leur camarade.



« Nous sommes uniquement animés par la volonté de réunir les forces vives de la nation afin d’attirer l’attention des plus hautes autorités sur la situation actuelle du pays dont le peuple souffre énormément, d’où le slogan “Antôrôla Ça ne va pas”. Aujourd’hui, nous souhaitons que les jeunes hommes et femmes du Mali se réunissent comme un seul homme pour se donner la main et apporter leur contribution à un projet de sortie de crise heureuse. Les Maliens de tous bords et de toutes les contrées doivent s’écouter et se parler. Enfin, nous réitérons notre engagement patriotique sans faille et demandons la libération sans condition de notre camarade de lutte », a tenu à préciser Modibo Keita.



Ils sont prêts à faire recourir, selon Modibo Keita, au service d’un avocat pour la libération de leur camarade.



Conférence perturbée par des pro-transition



Au début beaucoup pensaient en réalité qu’il s’agissait des jeunes venus apporter leur soutien aux deux mouvements. C’est lorsqu’ils ont commencé à montrer des affiches avec des mots de soutiens aux militaires de la transition dans la salle de conférence de la Maison de la Presse que le doute avait commencé à s’inviter dans les esprits des participants. Ce doute s’est encore renforcé lorsqu’ils ont commencé à sérieusement perturber le bon déroulement de la conférence avec des trompettes de supporters dans la salle. Malgré les appels incessants de la part du conférencier et du Maitre de cérémonie et même des journalistes présents, ils n’ont pas arrêté de siffler et de crier dans la salle.



Selon un des jeunes envoyés pour perturber la conférence, ils ne laisseront personne déstabiliser le pays. Pour eux, ces deux mouvements sont au service d’une cause sombre et qu’ils ne vont pas les laisser faire ; d’où cette attitude de leur part.



M.Dolo