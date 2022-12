Lutte contre les fausses informations : Des acteurs à l’école d’Appel-Mali - abamako.com

L’Association des professionnels de la presse en ligne au Mali (Appel-Mali) et son partenaire International Media Support (IMS) ont initié, le mardi 20 décembre dernier, à Bamako, un forum national à l’intention des acteurs professionnels pour la connaissance et le respect des droits et obligations liés aux activités numériques.



Le thème choisi était : «Les droits et obligations numériques», il a été organisé dans le cadre de la mise en œuvre du projet “Utilisation de l’internet au Mali face aux fausses nouvelles : Droits et obligations des utilisateurs “. Il a été financé par International Media Support, partenaire d’Appel-Mali. En effet, Modibo Fofana, président D’Appel-Mali, dans son discours, a rappelé que la problématique des droits et obligations des acteurs d’internet se trouve à trois niveaux à savoir les utilisateurs d’internet, les fournisseurs d’accès et les créateurs de contenus. Face à ce triptyque, un certain nombre d’interrogations se posent à savoir : Comment détermine-t-on la responsabilité pour le contenu diffusé sur Internet ? Qui peut être responsable pour le contenu illicite diffusé sur Internet ? Quelle est la responsabilité d’un hébergeur pour les documents qu’il conserve ? Quelle est la responsabilité de celui qui offre des services de référence à des documents technologiques, dont un index, des hyperliens, des répertoires ou des outils de recherche ?



Dans quelles circonstances peut-on être responsable du contenu se trouvant sur un site vers lequel j’ai pointé un lien hypertexte ? À partir de quel moment la responsabilité de l’hébergeur ou de celui qui offre des services de référence peut-elle être engagée ?



C’est pourquoi, dit-il, dans le cadre de la mise en œuvre du projet « L’utilisation de l’internet au Mali face aux fausses nouvelles : Droits et obligations des utilisateurs », dont l’objectif général est de contribuer à la promotion des droits et obligations numériques afin d’améliorer l’espace civique numérique au Mali, l’APPEL-Mali et son partenaire IMS ont décidé d’organiser ce Forum national pour renforcer le niveau de connaissance des groupes d’internautes au Mali sur la thématique « Droits et Obligations Numériques au Mali ».



«L’objectif du Forum est de connaître et respecter les droits et obligations liés aux activités numériques. Il s’agit spécifiquement de distinguer clairement des données numériques à caractère personnel et professionnel ; traiter et diffuser dans un cadre légal des données professionnelles contenant ou non des informations à caractère personnel ; adapter son comportement et ses usages en fonction des dispositifs légaux auxquels sont soumis les utilisateurs», a-t-il ajouté.



Aux dires du président Modibo, pendant cette journée d’échanges et de partage d’expérience deux thématiques seront exposées avec six (06) sous thèmes. La première thématique porte sur le « Cadre législatif du numérique et la responsabilité des utilisateurs d’Internet au Mali ». Le panel sur cette thématique est initié pour permettre au public de connaître ses droits et ses obligations en tant qu’utilisateurs.



Quant à la deuxième thématique, elle concerne : « La loi N°2019-056 du 05 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité : forces et faiblesses ».



«Vous vous rappelez que la loi sur la cybercriminalité adoptée en 2019 par le gouvernement du Mali est une transposition de la directive de la CEDEAO relative à la lutte contre la cybercriminalité», a-t-il fait savoir. Avant d’expliquer que si le texte en l’état, permet de lutter contre les infractions commises sur Internet, il apparaît comme une menace pour la liberté d’expression. Donc, à l’en croire, le but du panel est d’expliquer de fond en comble cette loi, dégager les forces et mettre l’accent sur les faiblesses ou les articles qui constituent une menace pour le droit à la liberté d’expression. Par ailleurs, il a exhorté les participants à plus d’assiduité et à prendre part activement aux discussions de ce forum d’échanges et de partage d’expérience.



Pour rappel, l’Association des Professionnels de la Presse en Ligne, créée en 2015, est la faîtière de la presse numérique au Mali. L’un de ses objectifs est de former et sensibiliser les journalistes sur la bonne utilisation de l’internet. L’Association regroupe 71 organes de médias en ligne (Presse Internet, Web Tv et Web Radio). L’Association est implantée à l’intérieur du Mali à travers ses antennes régionales à Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal.



Moussa Sékou Diaby