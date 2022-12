Camp Amadou Haïdara, 2ème édition : Une initiative appréciée par la Femafoot - abamako.com

L’international malien du club allemand de RB Leipzig Amadou Haïdara Doudou a procédé le samedi 17 mars, sur le terrain Kadialy Diawara de l’AS Réal, à la tenue de la deuxième édition du Camp Amadou Haïdara. Le 1er vice-président de la Fédération malienne de football, Kassoum Coulibaly “Yambox”, et le président de la Commission marketing de la Fédération malienne de football, Ichaka S. Diakité, ont tenu à féliciter Amadou Haïdara Doudou pour cette initiative permettant aux filles et garçons âgés de 10 à 14 ans de réaliser leurs rêves de footballeur.



Les inscriptions ouvertes gratuitement du 24 novembre au 10 décembre ont permis à plus de 200 garçons et filles âgés de 10 à 14 ans venant des six communes du district de Bamako et de certaines régions de prendre part à cette journée de détection des jeunes talents. Contrairement à l’édition précédente où une seule fille figurait parmi les participants, la deuxième édition comptait une trentaine de filles.



En pleine séance d’entraînement, les enfants bien suivis par leurs encadreurs ont montré à l’assistance leur savoir-faire qui n’a pas laissé indifférent le 1er vice-président de la Fédération malienne de football. “Je suis très ravi d’être là ce matin aux côtés d’Amadou Haïdara Doudou qui est en train de faire un travail remarquable qui est l’encadrement du football à la base. Les joueurs détectés lors de la première édition de son Camp ont valablement représenté le Mali en disputant la finale d’un tournoi organisé par Orange au Maroc et qui a regroupé plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest. Au nom du président de la Fédération malienne de football, je ne peux que le féliciter et lui témoigner du soutien et de l’encouragement de la Femafoot”.



A noter que lors de la séance de détection, le jeune Kalidou Dembélé, âgé de 11 ans, a agréablement séduit l’assistance en devenant le meilleur joueur de la deuxième édition du Camp Amadou Haïdara. Il succède à Boubacar Maïga dit Messi, âgé de 12 ans, élu meilleur joueur lors de la première édition du Camp Amadou Haïdara.



Vivement la troisième édition du Camp Amadou Haïdara qui contribuera à impacter la vie des enfants en matière de football.



Almihidi Touré