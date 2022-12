Tensions entre la France et le Mali : le comité de jumelage continuera d’aider la ville d’Ondougou - abamako.com

Tensions entre la France et le Mali : le comité de jumelage continuera d'aider la ville d'Ondougou
Publié le vendredi 23 decembre 2022

Le comité de jumelage de Maîche a décidé de poursuivre son aide envers Ondougou, en dépit des tensions entre la France et le Mali. Aide qu’il déploie depuis plus de 40 ans dans de nombreux domaines.



Depuis le retour des forces militaires françaises du Mali et les discours hostiles à la France qui se sont déployés au niveau gouvernemental dans le pays et dans les rues de Bamako, le Président Macron a fait savoir que la France continuerait à aider le Mali, mais seulement via les associations humanitaires françaises pour éviter que l’aide ne tombe entre des mains hostiles, notamment des juntes militaires qui ont remplacé les forces françaises.



Ingérence

Des voix maliennes se sont élevées contre ce qu’elles appellent une ingérence, faisant remarquer que si les Maliens envoyaient des associations maliennes en France pour y travailler d’une manière indépendante, cela serait considéré comme inapproprié de la part de la France.



Une situation qui a posé un gros dilemme au comité de jumelage de Maîche qui apporte son soutien à l’agglomération d’Ondougou , en pays dogon, depuis de très nombreuses années, épaulée dans son action par la ville allemande de Kressbronn, jumelle du lac de Constance.



Le comité est intervenu depuis 40 ans dans de très nombreux domaines : creusement de puits pour l’eau, infirmerie, médicaments (plus depuis la pénurie), bâtiments d’école, mobiliers, fournitures scolaires, indemnités aux élèves infirmiers, salaires de trois instituteurs.



Ondougou souhaite que le jumelage se poursuive

Rémi Dubail, trésorier du comité de jumelage, a demandé au directeur de l’école de 600 élèves, M. Kindié, si Ondougou souhaitait que le jumelage se poursuive. Voici sa réponse en date du 4 décembre dernier : « Le jumelage intervient dans le développement de ma commune dans les secteurs clé que sont l’éducation, la santé, le social, (la liste est longue). Maîche et ses amis méritent une reconnaissance, des félicitations et un encouragement. Au malentendu entre deux Etats, je souhaite que la voie diplomatique trouve une solution apaisée dans un bref délai. Je veux que le jumelage continue et que mes élèves bénéficient de son aide. Nous n’avons aucun reproche contre Maîche. Par ma voix, Ondougou vous dit merci ».



La messe est dite. L’équipe maîchoise du jumelage a donc décidé de continuer l’aide apportée à Ondougou, « avec la certitude que cet argent va continuer à profiter à Ondougou ».



