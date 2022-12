Classement mondial FIFA : Le Maroc détrône le Sénégal, le Mali gagne une place - abamako.com

News Sport Article Sport Classement mondial FIFA : Le Maroc détrône le Sénégal, le Mali gagne une place Publié le vendredi 23 decembre 2022 | depechesdumali.com

© Autre presse par DR

La Fédération international de football association (FIFA) a publié hier le classement mondial des sélections nationales. S’il n’y a pas de changement pour la première place où le Brésil (1840 points) reste seul leader pour la cinquième fois d’affilée, ça bouge pas mal derrière.



À commencer par la deuxième place qui n’est plus occupée par les Diables Rouges de la Belgique, mais par l'Argentine sacrée championne du monde, le dimanche 18 décembre au Qatar. Grâce à ce succès, Léo Messi et ses coéquipiers reviennent à seulement deux points (1838) du grand rival brésilien, alors que la France, finaliste du Mondial occupe la 3è place (1823 points).



Mais la progression la plus spectaculaire du classement est celle du Maroc qui, fort de sa belle prestation à la Coupe du monde (4è du tournoi), a fait un bond de 11 rangs pour passer à la 11è place mondiale et la première en Afrique.



Première nation africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, le Royaume Chérifien devient ainsi le pays le mieux classé du continent depuis la création du classement mondial FIFA en 1993. Jusque-là la première place du classement des sélections africaines était occupée par les Lions du Sénégal, champions d’Afrique en titre et huitièmes de finaliste de la 22è édition de la Coupe du monde.



Le Sénégal (19è mondial) et la Tunisie (30è rang mondial) complètent le podium continental. Derrière ce trio de tête, on retrouve le Cameroun (33è), le Nigeria (35è), l’Égypte (39è), l’Algérie (40è), le Mali (45è), la Côte d’Ivoire (47è), le Burkina Faso (50è). Les Aigles (1449 points) restent ainsi le Top 50 mondial et occupent désormais la 8è place sur l’échiquier continental.



La Croatie, qui a terminé à la troisième place de la Coupe du monde, est la plus forte progression du classement, les Vertini (surnom de la sélection croate, ndlr) passant de la 12è à la 5è place. L'Italie, qui n'a pas réussi à se qualifier pour le Mondial, perd deux places et se retrouve 8è, devant le Portugal de Cristiano Ronaldo (9è) et l'Espagne (10è).



Parmi les autres pays qui ont engrangé des points à la faveur de la Coupe du monde, figurent l'Australie (27è, 11 places gagnées comme le Maroc), le Cameroun (10 places) et les États-Unis désormais premiers de la CONCACAF (3 places). Les grands perdants sont le Canada et le Qatar (12 places perdues), le Pays de Galles (9 places), le Danemark et la Serbie (8 places chacun).



La Rédaction



(Avec FIFA)



Source : l’Essor