Mali : L'URD prévoit des activités à la mémoire de Soumaïla Cissé
Publié le vendredi 23 decembre 2022

Hommage du Mali à feu Soumaïla Cissé avant son inhumation à Bamako

Bamako, le 1er janvier 2021. la nation malienne a rendu u` vibrant hommage à l`ex-opposant Soumaïla Cissé, avant son inhumation ce vendredi à Bamako.

Il y a deux ans l'ancien président de l’Union pour la République et la Démocratie, Soumaïla Cissé s’éteignait le jour de Noël après une hospitalisation en France



L’ancien président de la commission de l’Uemoa et plusieurs fois candidat à la présidence venait d’être emporté par la Covid-19.

Soumaïla Cissé reste une figure emblématique pour le parti de la poignée de main qui s’apprête à lui rendre hommage à l'occasion du deuxième anniversaire de sa disparition. Une série d’activités ont été annoncées à cet effet par le directoire du parti dont il était fondateur.



La formation politique prévoit notamment « un rappel du parcours » de l’ancien chef de file de l’opposition, dimanche 25 décembre, jour anniversaire de son décès. Cette cérémonie, qui se tiendra au siège du parti, sera suivie le jeudi 29 décembre d’une remise de don de vivres aux déplacés internes et couches vulnérables, selon le parti. La Fondation Soumaïla Cissé organisera samedi 24 décembre la deuxième édition du Prix d’excellence à l’honneur de l’homme politique.



Il faut rappeler que le décès de Soumaïla Cissé est survenu le 25 décembre 2020 deux mois après sa libération, après six mois de captivité aux mains d’un groupe terroriste. Il avait été enlevé le 25 mars 2020 alors que la délégation qu’il conduisait menait campagne au compte des élections législatives dans la Région de Tombouctou.