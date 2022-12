Région de GAO :9 500 enfants privés d’école - abamako.com

News Education Article Education Région de GAO :9 500 enfants privés d’école Publié le vendredi 23 decembre 2022 | Azalai Express

Soldats français et maliens contrôlent l`aéroport de Gao, bastion islamiste

Dans son rapport couvrant la période du 1er au 30 novembre 2022, la Coordination des actions humanitaires des Nations unies (Ocha) a rapporté une situation éducative alarmante dans la région de Gao.



«D ifficultés de suivi des mouvements de per- sonnes déplacées dans la région ; Gaps logistiques importants dans le programme élargi de la vaccination; Plus de 9 500 enfants privés d'éducation à cause de la fermeture de plusieurs écoles due au contexte sécuritaire », tels sont entre autres les faits saillants du rapport.



Selon le document, le contexte sécuritaire reste très volatile à cause de la mobilité des hommes armés dans les diffé- rentes localités de la région. Il soutient que des organisa- tions de la société civile locale ont manifesté, à travers des mouvements de protestation, leur mécontentement face à la persistance des violences armées contre les populations civiles. Ocha se réjouit d'une légère baisse du nombre d'incidents sécuritaires en novembre par rapport à octobre (14 incidents contre 16) mais, note cependant, que le niveau d'insécurité reste tout de même encore assez préoccupant. Le rapport estime que la plupart de ces incidents sont des enlèvements de personnes ou des braquages de véhicules de transports de voyageurs et de biens, perpétrés par des individus armés non identifiés. Par ailleurs, il ajoute que plusieurs affrontements entre des groupes armés rivaux ont causé de nouveaux déplacements de populations.

Azalai Express