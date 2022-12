Pénurie d’eau à L’ACI 2000: L’entreprise Builders en cause - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Pénurie d’eau à L’ACI 2000: L’entreprise Builders en cause Publié le vendredi 23 decembre 2022 | Azalai Express

© aBamako.com par A.S

Inauguration de la Station compacte d`eau à Kalabancoro

Bamako, le 18 octobre 2016 le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta,a inauguréla Station compacte d`eau à Kalabancoro Tweet





Les populations de la commune IV, et précisément celles de l'ACI 2000, ont passé 48 heures sans la moindre goutte d'eau. La cause : une mauvaise manœuvre de l'entreprise Builders du richissime Ibrahima Diawara, non moins président du mouvement politique "Malien tout court".







Un tuyau de ravitaillement du réseau de distribution de la Somagep a cédé sous le coup d'une grue de l'entreprise Builders.



En effet, selon les informations recueillies auprès des responsables de la Somagep, la pénurie d'eau a effectivement été constatée, notamment en commune IV de Bamako. Ils expliquent que le problème est parti d'une mauvaise manoeuvre de l'entreprise Builders qui effectue des travaux pour le compte de la Somapep. Elle aurait touché un tuyau important dans le dispositif de ravitaillement de la zone ACI et même de Koulouba. Mais, nos interlocuteurs rassurent que les équipes dépêchées sur le terrain ont travaillé d'arrache-pied pendant toute la journée du jeudi pour tenter de circoncire la fuite d'eau. Pensant avoir géré le problème, à leur grande surprise, la brèche a encore cédé vers 4 heures du matin, vendredi dernier. Les techniciens seraient revenus pour cette fois-ci prendre le taureau par les cornes. Toute chose qui a permis de ramener l'eau dans les robinets samedi matin.



Il faut préciser que l'entreprise Builders n'est pas 3 son premier désagrément causé aux populations de la comme IV du district de Bamako. Dans la même zone où l'incident s'est produit. les travaux de posage des nouvelles installations de la Somagep dont il assure l'exécution, les maigres couches de bitumes ont été enlevées. Et à ce jour, cette route est impraticable. Tout naturellement, le revetement de la chaussée après les travaux devrait figurer dans le contrat entre l'entreprise Builders et la SOMAGEP



Dieu veille!



Hamadoun MAHAMANE

Azalai Express