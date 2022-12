Jeux et loisirs: la 2ème édition de la Semaine de loisirs de l’enfance de Bamako (SELEBA) ouverte ce vendredi - abamako.com

Jeux et loisirs: la 2ème édition de la Semaine de loisirs de l`enfance de Bamako (SELEBA) ouverte ce vendredi

La 2ème édition de la Semaine de loisirs de l'enfance de Bamako (SELEBA) a débuté s'est ouverte ce vendredi 23 décembre 2022 sous le thème: '' le rôle des jeux dans la protection et le brassage des enfants ''. La cérémonie d'ouverture de cette deuxième édition a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, en présence de la représentante de l'UNICEF Mme Anne Daber.



Cette semaine de loisirs s'inscrit dans la mise en œuvre du plan d'action 2022 de la cité des enfants et vise à contribuer principalement à l'occupation saine des enfants et à mobiliser les acteurs intervenants dans le domaine de l'enfance autour des vertus du jeu dans un espace inclusif et protecteur. Elle offre aussi aux enfants l'opportunité de se découvrir, de créer une saine émulation et de cultiver l'esprit de créativité à travers des jeux modernes et traditionnels ''.



Le secrétaire général du Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille représentant la ministre, Sayon Doumbia, avant de souhaiter une très bonne semaine de jeux et de loisirs aux enfants, a remercié sincèrement l'UNICEF et l'ensemble des partenaires qui accompagnent cette activité



La représentante de l'UNICEF, Mme Anne Daber, elle, a réitéré l'engagement et le soutien de l'UNICEF à toutes les filles et garçons du Mali.



A.B