Primature : Modibo Kadjoké nommé Chef de Cabinet ! Publié le samedi 24 decembre 2022



Le Président de l’Alliance Pour le Mali (APM-Maliko) et non moins membre influent du Mouvement du 5 juin/Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), Modibo Kadjoké, vient d’être nommé au poste de Chef de Cabinet à la Primature par le Premier ministre Dr Choguel K. Maïga. L’acte de nomination de l’ancien ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dans le gouvernement de Cissé Mariam Kaïdama Sidibé sous feu ATT, date du 12 décembre 2022, selon de sources proches de la Primature. Ainsi, Modibo Kadjoké remplace désormais Salia Samaké, appelé à assurer d’autres fonctions.



Homme politique très respectueux, le nouveau Chef de Cabinet du Premier ministre est réputé être un cadre valeureux, honnête, loyal et travailleur. Il s’agira pour lui d’apporter sa touche dans la gestion des autorités de la Transition, qui se base surtout sur la refondation de l’Etat.



Né à Ségou en 1962, Modibo Kadjoké est détenteur d’une maîtrise en droit privé obtenue à l’École nationale d’administration (ENA) de Bamako. Il dispose d’une riche carrière professionnelle pour avoir occupé plusieurs postes de responsabilités : Directeur du Fonds auto-renouvelable pour l’emploi (Fare) et Directeur de l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (Apej).



Cet ancien militant du Congrès national d’initiative démocratique (Cnid-Fyt) semble être déterminé et engagé pour la réussite de la Transition.



Rappelons que l’ancien ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Mohamed Sidda Dicko, magistrat de son état, vient aussi d’être nommé au poste de Directeur de Cabinet du Premier ministre, après la démission d’Issiaka Ahmadou Singaré.







El Hadj A.B. HAIDARA