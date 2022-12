Covid-gate/CCIM Un marché fictif de 117,6 millions de F CFA - abamako.com

© Autre presse par DR

Cérémonie de réception de produits pétroliers à la frontière Mali-Guinée

Kourémalé, le 12 mai 2022. Le président de la Chambre du Commerce et de l`Industrie du Mali (CCIM) M. Youssouf Bathily et le Directeur Général des Douanes M. Amadou Konaté ont réceptionné 48 camions citernes remplis de gazole en provenance du port de Conakry. Ce produit, réceptionné à la douane de Kourémalé, est destiné à l`Energie du Mali (EDM). Tweet





Le principal protagoniste de cette affaire dite Covid-gate- serait un parent du président incarcéré. Il s’agit d’un marché dont la nature n’est pas précisée de 117,6 millions de FCFA et poussières. Naturellement, il a été rejeté pour «dépense non conforme et non-respect des procédures». Curieusement, un bordereau de livraison en date du 24 septembre 2020 existe le concernant. Aujourd’hui, la question que l’on se pose est de savoir si la marchandise a été livrée ou pas.



Toujours est-il que les griefs sont nombreux : pièces fiscales non jointes, acte d’engagement, bon de commande, bon d’achat non joints, copie d’entente directe non jointe, procédure de dépense non conforme, etc. Comme quoi, il y à boire et à manger pour les enquêteurs qui devraient séparer le bon grain de l’ivraie.



El hadj A. B. H.