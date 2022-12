Pr. Marimantia Diarra lors de la 18e conférence nationale ordinaire de l’Adema-pasj : :”L’Adéma-PASJ reste et restera un parti de militants engagés” - abamako.com

Pr. Marimantia Diarra lors de la 18e conférence nationale ordinaire de l'Adema-pasj : :"L'Adéma-PASJ reste et restera un parti de militants engagés" Publié le samedi 24 decembre 2022 | Aujourd`hui

© aBamako.com par MS

18ème conférence nationale de l`Adéma, Seydou Coulibaly

“La Transition devrait dessiner le futur d’un Mali nouveau, dans le cadre d’une vraie inclusivité, par la participation de toutes les forces vives”







Le Parti africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ) a tenu le samedi 17 décembre 2022 à la Maison des Aînés sa 18e conférence nationale ordinaire. Au cours de cette assise tenue entre deux congrès, les délégués se sont penchés sur le rapport d’activités du Comité Exécutif ; les rapports des Commissions spécialisées ; les rapports des Coordinations régionales des Sections et des Mouvements affiliés et sur la vie du Parti et l’environnement sociopolitique national et international. Pour le Pr. Marimantia Diarra, la conférence est tenue pour le renforcement et la redynamisation du Parti et la consolidation de la Démocratie malienne.



près avoir fait observer une minute de silence à la mémoire de tous les martyrs du 26 mars 1991, de toutes les personnes civiles et militaires tombées dans le combat contre le terrorisme et le grand banditisme transfrontalier, la cérémonie d’ouverture de la Conférence à laquelle étaient présents des anciens présidents du Parti comme Dioncounda Traoré, Tiémoko Sangaré (qui sont des présidents d’honneurs), a été une tribune pour le président du parti Pr. Marimantia Diarra de glorifier la présence massive et permanente des Présidents d’honneur du Parti à toutes les activités du parti. Ce qui, à ses dires, est une précieuse source de réconfort et d’inspiration propres à faire toujours confiance aux responsables du Comité exécutif afin de les permettre d’avoir les ressorts nécessaires pour avancer plus sereinement. “C’est vous dire, combien nous sommes fiers de vous voir si disponibles et si mobilisés à nos côtés, malgré les nombreuses contraintes auxquelles vous faites face au quotidien. Merci donc, chers aînés de continuer à nous soutenir, si vigoureusement. Que Dieu vous gratifie d’une bonne santé et vous maintienne à nos côtés le plus longtemps possible. Quant à vous, camarades militantes et militants de l’Adéma-PASJ, vous qui avez répondu si massivement à l’appel du Parti, avec autant d’enthousiasme et de dynamisme, le Comité Exécutif que j’ai l’honneur de présider depuis le 18 octobre 2021, vous dit tout simplement bravo et merci. Votre grande mobilisation est le témoignage éloquent de ce qui est devenu une évidence depuis les assises du 6e Congrès ordinaire du Parti, à savoir que les militants et militantes de l’Adéma-PASJ ont repris confiance en eux-mêmes pour avoir compris qu’ils n’ont aucunement raison de raser les murs au Mali. Notre bilan que nous avons publié en juin dernier, difficilement contestable encore, en est le témoignage éloquent. Merci encore camarades pour votre engagement et votre détermination à soutenir, malgré les adversités, votre Parti”, a-t-il dit.



Il a rappelé qu’après le 6e Congrès ordinaire tenu en octobre 2021, les présentes assises constituent la première grande occasion, pour les militants venus des différentes structures, d’échanger sur la vie du Parti et l’environnement sociopolitique national et international. Il a espéré que les assises sur le rapport d’activités du Comité Exécutif, les rapports des Commissions spécialisées et les rapports des Coordinations régionales des Sections et des Mouvements affiliés permettront de faire des propositions pertinentes pour le renforcement et la redynamisation du Parti et la consolidation de la Démocratie. Parce qu’à ses dires, le 6e Congrès Ordinaire des 16, 17 et 18 octobre 2021 s’est tenu dans un contexte particulièrement difficile de la vie du Parti et du pays, un contexte pendant lequel les militants étaient à la recherche de boussole pour mieux s’orienter, après tous les balbutiements consécutifs à la laborieuse conduite de la Transition, surtout après les événements de mai 2021. “Ce congrès a, toutefois, montré la maturité des responsables, des militantes et des militants qui ont su, dans un élan de grande sagesse et de dépassement de soi, adopter des résolutions et recommandations pertinentes, et doter le Parti d’une nouvelle direction nationale consensuelle de 89 membres que j’ai l’insigne honneur et le privilège de présider pour un mandat de 5 ans.



Cet exercice démocratique au sein du Parti, réussi à un moment où le doute et le scepticisme commençaient à s’installer chez bon nombre de nos concitoyens, quant à notre capacité d’éviter un énième éclatement du Parti, permet de dire avec beaucoup de fierté, que l’Adéma-PASJ reste et restera un parti de militants engagés qui, chaque fois que la pirogue prend de l’eau, dispose de ressorts nécessaires pour faire en sorte qu’elle ne coule pas”, a-t-il scandé.



Le président du parti de l’Abeille a remercié tous les délégués au congrès et tous les anonymes qui ont travaillé à sa réussite mémorable. Il a reconnu qu’il y a des déceptions, des frustrations et des ambitions contrariées. “Mais, grâce à l’engagement militant des délégués, à leur patience, à leur persévérance et à leur sens d’anticipation, nous sommes parvenus à mettre nos egos de côté pour parvenir à l’essentiel, en dotant le Parti d’une nouvelle direction soudée autour des valeurs fondatrices de notre organisation commune”, a-t-il dit.



Il s’est engagé à faire en sorte que la volonté de rassemblement qui y a prévalu demeure tout au long du mandat confié à son bureau et aux Mouvements affiliés. Il a profité de l’occasion pour adresser à ces Mouvements de Femmes et de Jeunes, piliers importants du dynamisme du Parti, un hommage mérité pour leur courage et leur combativité, jamais pris à défaut. “A présent, il nous revient de redoubler d’efforts dans le processus de redynamisation du Parti afin de faire face, dans l’entente et la cohésion retrouvées, aux défis présents et futurs, à savoir, l’insécurité, la gestion du quotidien des maliens lambda, l’affaiblissement programmé des partis politiques, la mise entre parenthèse des acquis démocratiques, les prochaines élections générales, etc. Ces élections, quel que soit le moment où elles seront organisées, doivent servir de tremplin à l’Adéma-PASJ pour confirmer son leadership sur l’arène politique nationale et reconquérir le pouvoir, à tous les niveaux. Pour réussir ce pari, il nous faudra simplement faire en sorte que la cohésion et l’unité dans l’action soient des valeurs cardinales que nous nous devons d’incarner”, a-t-il conseillé.



Le Bilan de la gestion du pouvoir de l’Adéma-PASJ sous forme de livre



Il a fait savoir que le 11 juin 2022, 20 ans après avoir passé le pouvoir, dans les règles démocratiques, l’Adéma-PASJ a décidé enfin de publier son bilan sous forme de livre. “La publication de ce bilan a pour but de rendre compte de ce que l’Adéma-PASJ a pu réaliser pour le Mali et les Maliens, d’édifier l’opinion publique sur sa gestion du pouvoir d’Etat et de prendre date pour l’histoire. C’est pourquoi, le Comité Exécutif en a fait un évènement majeur à la hauteur du symbole. C’est dans le même état d’esprit que nous avons célébré les 30 ans de Démocratie, par l’organisation d’un panel de haut niveau réunissant les acteurs clés de la révolution populaire du 26 mars 1991”, a-t-il précisé.



Il a rappelé que l’Espace d’interpellation Démocratique (EID), tenu le 10 décembre de chaque année, est un espace institué par l’Adéma-PASJ pour permettre aux citoyens maliens d’exercer directement leur contrôle démocratique sur les actes posés en leur nom par l’Administration publique. Il a salué les efforts des Gouvernements successifs du pays pour la perpétuation de cet espace qui a créé les relations de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Mais, il a déploré le fait qu’au moment où se tient la Conférence nationale, des tentatives sont en cours pour mettre sous l’éteignoir la Démocratie acquise au prix du sang des martyrs, pour dénigrer et détruire les partis politiques. “Il n’y a pas de démocratie sans partis politiques. Il appartient aux forces progressistes, démocratiques et républicaines de se mobiliser, de mieux s’organiser autour d’un projet commun, fondateur pour notre nation en péril afin de contrer ces entreprises malveillantes. Plus de vigilance, d’unité et de cohésion, entre toutes les forces vives, tel est mon vibrant appel à tous les maliens, du Nord au Sud, d’Est à l’Ouest. Forces Démocratiques de tous les horizons, unissons-nous ! Unis, nous sommes toujours forts, mais désunis, nous sommes très fragiles et exposés… “, a-t-il préconisé.



Le Pr. Marimantia Diarra a fait remarquer que la Transition en cours au Mali devrait dessiner le futur d’un Mali nouveau, dans le cadre d’une vraie inclusivité, par la participation de toutes les forces vives. “Car, nous sommes tous maliens d’abord, avant nos choix religieux ou politiques. Acceptons donc d’être unis autour du pays, malgré nos différences d’appréciation”, a-t-il rappelé. Selon lui, la conférence nationale du parti se tient dans un contexte marqué par la généralisation des difficultés de tous ordres dont l’insécurité, la cherté et le coût de la vie, tous facteurs d’approvisionnement de nos populations et de notre pays, l’ébullition du climat social, la détérioration des relations diplomatiques avec certains pays voisins et du monde. Il a invité les autorités de la Transition à privilégier, en toutes circonstances, un dialogue constructif et apaisé avec la communauté internationale, particulièrement avec tous les voisins du Mali, dans le strict respect de sa souveraineté. Pour lui, au regard des défis posés par le terrorisme, l’Adéma-PASJ est convaincu que la réponse à la menace terroriste ne peut être que collective. “Pour ce faire, nous estimons que notre pays doit réfléchir à une grande coalition anti-terroriste dans laquelle ses intérêts fondamentaux seront pris en charge et protégés, où il sera traité comme partenaire respecté et non un subordonné. Dans ce contexte particulièrement difficile pour notre pays, l’Adéma-PASJ tient à réaffirmer son accompagnement sincère au Président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, en vue de faire face aux multiples défis politique, socio-économique et sécuritaire auxquels le Mali est confronté. Cet accompagnement éclairé et réfléchi qui vise à mettre le Mali au-dessus de toute autre considération, ne répond à aucune logique de quelconque partage de gâteaux ou de strapontins. Il s’inscrit plutôt dans une logique de partage de responsabilités et de risques pour une transition réussie, en vue d’asseoir la sécurité et une gouvernance vertueuse dans notre pays, ainsi que de créer les conditions favorables à l’organisation d’élections générales démocratiques, libres, inclusives, transparentes et sécurisées. C’est la raison pour laquelle l’Adéma-PASJ, conscient de la précarité des acquis démocratiques et face aux menaces multiformes qui pèsent sur la République, a décidé souverainement, au sortir de son 6e Congrès ordinaire, de participer aux Assises Nationales de la Refondation, à toutes les activités de la Transition, de rencontrer les partis et les mouvements politiques, indépendamment de leurs obédiences, en vue de sauver les fondements de notre pays et d’offrir une nouvelle offre politique susceptible de créer un nouvel espoir chez les Maliens. Pour l’Adéma-PASJ, cette synergie d’actions est plus que jamais nécessaire, si tant est que nous voulons que notre cher pays rayonne dans le concert des nations et que nous sortons, sans grands dommages de cette transition pour des organes civils démocratiquement élus”, a-t-il évoqué.



Au nom de l’Adéma-PASJ, Pr. Marimantia Diarra a renouvelé ses sincères félicitations à la communauté internationale pour sa mobilisation générale autour du Mali. Il a réaffirmé l’appartenance de l’Adéma-PASJ à l’Internationale socialiste.



Pour les échéances électorales prochaines, il a fait savoir que l’Adéma-PASJ est en train de travailler pour une plateforme solide qui lui permet d’atteindre ses objectifs sans compromettre ceux des autres autour d’un Mali sécurisé, prospère, émergent et solidaire. Il a invité ses militants à se préparer à des sacrifices plus durs qui les attendent, notamment dans le cadre du financement du Parti, pour permettre au Parti de se repositionner comme première force sur l’échiquier politique national.



Siaka DOUMBIA