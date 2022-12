Front social : Les péagistes en grève du3 au 5 janvier 2023 - abamako.com

Front social : Les péagistes en grève du3 au 5 janvier 2023 Publié le samedi 24 decembre 2022

© aBamako.com

Route de Kolokani

Photo: Poste de péage de Kati

La section syndicale des péagistes du Mali va observer une grève de 72h du 3 au 5 janvier 2023. L’information a été donnée au cours d’un point de presse par le secrétaire général dudit comité syndical, Seydou Diallo. Selon lui, ce mouvement se justifie par la non satisfaction de certaines de leurs revendications. Il s’agit de la régularisation des avancements du personnel du péage conformément aux dispositions de l’accord d’établissement avec le rappel différentiel de salaires y afférents ; le calcul et le rappel des primes d’ancienneté avant 2013 pour le personnel recruté antérieurement et ce, conformément aux dispositions du code de travail.



Pour le secrétaire général de la section syndicale des péagistes, le préavis a été déposé au ministère du travail, de la fonction publique et du dialogue social et que cette grève, qu’il qualifié d’avertissement, sera observée sur l’ensemble du territoire national dans les postes de péage et de pesage.



Kassoum Théra