Coupe Du Monde 2022 : Habib Sissoko invité spécial de la Fifa ! Publié le samedi 24 decembre 2022 | Aujourd`hui

Les rideaux de la Coupe du monde de football sont tombés, dimanche 18 décembre au Qatar, par le sacre de l’Argentine de Lionel Messi face à la France. Cette compétition qui a regroupé les 32 meilleures équipes du monde, a été un franc succès. Le Qatar a relevé les défis de l’organisation, qui a été appréciée à travers le monde entier.



Le président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) Habib Sissoko vient de regagner Bamako, après quelques jours passés au Qatar où il était invité spécial de la Fifa à travers le président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré dit Bavieux non moins membre du Conseil de la Fifa.



Le président Habib Sissoko a suivi les matches des demi-finales, du match de classement et la grande finale avec les différentes personnalités du football mondial à l’image du président de la Fifa, Gianni Infantino, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe.







El Hadj A.B. HAIDARA