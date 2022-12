Autorité intérimaire de Taoudéni : le nouveau président se nomme Mohamed Taher Ould El Hadj - abamako.com

Publié le samedi 24 decembre 2022 | Le Wagadu

Ancien 2e vice-président, Mohamed Taher Ould El Hadj est depuis le 13 décembre le nouveau président de l’autorité intérimaire de la région de Taoudéni. Il dirige un bureau de 15 membres.



Mohamed Taher Ould El Hadj préside désormais aux destinées de l’autorité intérimaire de la région de Taoudéni. Son engagement pour la paix et le développement de la région de Taoudéni ne fait l’ombre d’aucun doute, selon plusieurs sources concordantes.



Anciennement 2e vice-président de la même autorité, Mohamed Taher Ould El Hadj est de l’avis de nombreux habitants de Taoudéni la personne idéale pour en prendre la tête. Lui qui s’est toujours engagé aux côtés du gouvernement pour œuvrer au retour de la paix dans notre pays.



C’est d’ailleurs ce qu’il nous a réaffirmé quelques jours après son élection à la présidence de l’autorité intérimaire de Taoudéni. Il dit avoir comme objectif le développement de la région à travers la construction des infrastructures scolaire et sanitaire.



Le nouveau président de l’Autorité intérimaire de Taoudéni a beaucoup insisté sur le retour de la paix et sa volonté à se mettre du côté de l’Etat pour réaffirmer la souveraineté et l’indivisibilité de l’Etat. Il faut rappeler que la région de Taoudéni a été officiellement créée en 2016 suivant un décret signé en 2011.



Anne Marie Soumouthéra