Douanes Maliennes : 80 milliards de FCFA à mobiliser d'ici au 31 décembre ! Publié le samedi 24 decembre 2022 | Aujourd`hui

La fin de l’année approche à grands pas. Mais, malgré les apparences, l’ambiance festive n’est pas de mise chez les gabelous, qui ont du mal à atteindre les objectifs de recettes à eux assignés par la hiérarchie du budget. Ainsi, d’ici le 31 décembre, soit dans quelque neuf jours seulement, il leur faudra trouver pas moins de 80 milliards de F CFA pour être en phase avec leurs engagements pris en début de l’année.







La tâche parait d’autant plus compliquée que les douanes n’ont réalisé que 64 milliards de F CFA et 66 milliards de F CFA, respectivement en octobre et en novembre courant alors que pour le dernier trimestre de l’année en cours, l’objectif de recettes convenu était de plus de 70 milliards de F CFA/mois. Pour décembre donc, il faudrait au minimum 84 milliards de F CFA de recettes pour colmater les brèches.



Si les effets de six mois d’embargo de la Cédéao et de l’Uémoa sur le Mali, les conséquences de la Covid-19, la crise ukrainienne… sont omniprésents, force est de constater que c’est surtout le mauvais casting de départ du directeur général Amadou Konaté dans le choix de ses collaborateurs qui explique pour beaucoup cette contreperformance.



Bien entendu, l’inspecteur général a rectifié le tir, en procédant à une nouvelle redistribution des cartes jugée pertinente pour une douane plus performante, mais on peut dire, pour cet exercice, que c’est presque le médecin après la mort tant les paramètres du nouveau défi à relever (8O milliards de FCFA) sont nombreux surtout que beaucoup de bureaux de l’intérieur demeurent non fonctionnels depuis des années à cause de la crise multidimensionnelle qui assaille le pays.



Mais enfin touchons du bois !



El Hadj A.B. HAIDARA



Source: Aujourd’hui-Mali