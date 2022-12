Réforme du Secteur de la Sécurité au Mali : la CAD-Mali a organisé un panel de haut niveau sur le sujet - abamako.com

Bamako, le 23 décembre 2022. La Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement (CAD-Mali) a organisé à l`hôtel de l`Amitié un panel de haut niveau intitulé Regards croisés sur la Réforme du Secteur de la Sécurité en lien avec l`Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali. Tweet

"Regards croisés sur la réforme du Secteur de la Sécurité en lien avec l’Accord pour la Paix et la Réconciliation, issu du processus d’Alger". Telle est l’appellation donnée à un panel de haut niveau qui s’est tenu le vendredi 23 décembre 2022 à l’hôtel de l’Amitié. Initiée par la Coalition des Alternatives Africaines- Dette et Développement (CAD-Mali), en partenariat avec Cordaid, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Just Future (Avenir juste).





L’objectif assigné à cette initiative est de contribuer à améliorer la gouvernance du secteur de la Sécurité et de rendre les prestataires du secteur de la sécurité plus réactifs, plus redevables et plus équitables par rapport aux aspirations prioritaires des communautés en matière de sécurité.



Sous la houlette du commissaire à la sécurité le colonel-major Philippe Sangaré qui représentait le ministre de la sécurité et de la protection civile, les participants réunis autour du président de la CAD-Mali, ont apporté leurs contributions à l’appropriation du processus de réforme du secteur de la sécurité. Ainsi les différentes composantes que sont la société civile, les médias, les FDS, les parties signataires de l’APRM, les décideurs politiques, les universitaires etc. se sont vus offrir un espace d’échange et de dialogue sur le sujet objet du panel.

« La finalité des échanges est de poser les constats de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, afin d’aboutir à la formulation des propositions concrètes en faveur de la paix, de la sécurité et de la promotion du développement au Mali. » a laissé entendre le président de la CAD-Mali à l’ouverture des travaux.



