Coupe du monde : Ambition ou prétention de la part de la Caf ?

Le parcours des équipes africaines à la Coupe du monde Qatar 2022 a donné de fortes ambitions aux responsables du football continental. L’atteinte historique des demi-finales fait croire que le titre mondial est désormais à « portée de main » comme l’affirme le président de la Confédération Africaine de Football (Caf).







A l’issue de la 22e édition du Mondial à laquelle il a assisté, le 18 décembre, au Qatar, le président de la Caf s’est longuement exprimé sur la compétition. Sur 5 représentants, la Caf est parvenue à placer une sélection en demi-finales. Un niveau de compétition, jamais atteint par le passé, que le Maroc a offert à toute l’Afrique. Sur le continent, cette performance inédite fait beaucoup espérer, allant jusqu’à prétendre au trophée mondial qui semblait hors de portée même dans les rêves les plus fous. « Les 54 pays africains membres de la Caf sont extrêmement fiers et inspirés par les victoires et les succès des cinq nations qui ont représenté la Caf à la Coupe du Monde de la Fifa, Qatar 2022.



Nous sommes particulièrement fiers de la qualification historique du Maroc pour les demi-finales de la Coupe du Monde de la Fifa Qatar 2022. C’est la première fois dans l’histoire de la Coupe du Monde de la Fifa qu’une nation africaine arrive à ce stade de la compétition. Je tiens à exprimer notre profonde gratitude aux joueurs (Les Lions de l’Atlas), à l’équipe technique, à la Fédération Royale Marocaine de Football sous la direction exceptionnelle du Président Fouzi Lekjaa, au peuple marocain et à Son Altesse Royale le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste. Notre objectif de faire en sorte qu’une nation africaine remporte la Coupe du Monde de la Fifa est vivant et à portée de main », a déclaré le président de la Caf auprès de Cafonline.



A en croire Patrice Motsepe, le parcours flatteur des équipes africaines au Mondial qatari est le fruit d’une nouvelle vision au sein de l’instance dirigeante du football africain. “Nous faisons des progrès significatifs pour que le football africain soit autosuffisant et compétitif au niveau mondial. Cela se reflète en partie par les performances exceptionnelles du Maroc, du Sénégal, du Cameroun, de la Tunisie et du Ghana à la Coupe du monde de la Fifa Qatar 2022.



Nous continuerons à investir dans le football scolaire, les académies de jeunes garçons et filles, et les infrastructures et installations de football. La Caf s’engage également à améliorer la qualité des formateurs, des entraîneurs, des arbitres et du football dans chacune des 54 associations membres de la Caf. La mise en œuvre des meilleures pratiques mondiales en matière de gouvernance, d’audit et d’administration porte ses fruits et des discussions mutuellement bénéfiques ont lieu avec nos sponsors, partenaires et investisseurs financiers. Nous progressons également dans le dossier de la Super League africaine et des annonces à ce sujet seront faites en temps voulu ».



A C.