Mariages et fête de fin d’année à Bamako : Fetes et hantises

En cette fin d’année qui tombe sur un week-end, il y a en sus, des mariages à la pelle. Entre mariages, fête de la nativité et Saint-Sylvestre, les citoyens se font du mouron.



Le mois de décembre est considéré comme mois de mariages. Beaucoup de bamakois attendent cette période pour convoler en justes noces.



Ainsi, en ce mois de décembre, en Commune VI, la mairie de Sogoninko a célébré plus de 109 mariages. Selon la secrétaire de la mairie, Mme Doumbia, cette pratique est courante en cette fin d’année. Pour elle, ce n’est point due à une réduction du taux des frais de mariages qui est de 15 500 F CFA les jours ouvrables et 27 500 F CFA les jours fériés.



La Commune III a célébré 55 mariages en ce mois de décembre. Pour M Traoré, officier d’état civil, cette affluence dans la marie est due à 3 facteurs. « La première, nous sommes déjà à l’approche d’une période importante dans la religion musulmane ; la 2è, le 25 décembre une date symbolique pour les chrétiens et la 3è est l’envie de certains de commencer une nouvelle année dans une nouvelle vie ». Aux dires de M. Traoré, la majorité de ces mariés sont des jeunes et 95 % sont à leur premier mariage.



Fatoumata Bintou Louise Samaké