Coupe du Monde Qatar 2022 : Ces records battus et établis Publié le lundi 26 decembre 2022 | Mali Tribune

A l’issue de la Coupe du monde Qatar 2022, la Fifa a énuméré quelques chiffres ayant marqué le tournoi disputé du 20 novembre au 18 décembre. Fraîchement sacré champion du monde, Lionel Messi a battu et établi plusieurs records dans la compétition.



Selon la Fifa, la 22e édition de la Coupe du monde a été la plus prolifique de tous les temps et a également battu plusieurs records. Le 18 décembre, c’est devant 88 966 spectateurs que les Argentins ont brandi le trophée de la Coupe du Monde au stade Lusail. Ils ont mis ainsi un point final à une compétition inoubliable et, à bien des égards, exceptionnelle. Des buts. Des coups de théâtre. Des performances qui ont changé l’histoire. La Coupe du Monde de la Fifa, Qatar 2022 a réuni tous ces ingrédients. La finale entre la France, tenante du titre, et l’Argentine, également double championne du monde, a également servi de toile de fond à un autre duel, plus personnel, entre les deux grands animateurs de ce tournoi : Kylian Mbappé et Lionel Messi.



Quelques chiffres marquants de cette édition



Le capitaine argentin Lionel Messi a soulevé le trophée pour la première fois de son illustre carrière, au terme de son 26ème match en phase finale. Il s’adjuge au passage le Ballon d’or Adidas. Mbappé est le second joueur à inscrire un triplé en finale de la Coupe du Monde, ce qui ne l’a pas empêché de convertir sa tentative lors de la séance de tirs au but. Il termine meilleur buteur de Qatar 2022 avec huit réalisations et remporte donc le Soulier d’or Adidas. Sa volée égalisatrice en seconde mi-temps a été chronométrée à 123,34km/h, ce qui en fait la frappe la plus puissante du tournoi. À l’image du reste de cette édition, la finale de Qatar 2022 est la plus prolifique de l’histoire, avec six réalisations. En tout, 172 buts ont été inscrits par les équipes en lice au Qatar, qui effacent ainsi le record établi en 1998 et 2014 (171).



Les audiences et l’intérêt générés par la compétition ont atteint de nouveaux sommets



À l’issue de la finale, le nombre de spectateurs cumulé sur l’ensemble du tournoi s’élève à plus de 3,4 millions, soit un taux de remplissage des stades de 96,3 %. Plus d’un million de personnes se sont rendues au Qatar pour assister aux matchs. Les pays les plus représentés sont : l’Arabie Saoudite, l’Inde, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Mexique. Le parc Al Bidda de Doha a accueilli plus de 1,8 million de supporters venus suivre les retransmissions en direct des matches et profiter de l’ambiance du Fifa Fan Festival.



La première Coupe du Monde au Moyen-Orient était aussi l’occasion de découvrir une autre culture et l’enthousiasme des supporters dans cette région du monde. Pour la première fois, 5 continents étaient représentés dans les matchs à élimination directe. Le Maroc est en outre devenu le premier pays africain à atteindre les demi-finales.



Messi a disputé cinq éditions de la Coupe du Monde, comme cinq autres hommes : Antonio Carbajal, Lothar Matthäus, Rafa Márquez, Andrés Guardado et Cristiano Ronaldo. Il a aussi joué son 26e match de Coupe du Monde en finale à Qatar 2022, battant ainsi le record de Lothar Matthäus. Le leader argentin a disputé 19 matches du Mondial en tant que capitaine, devant Rafa Márquez (17) et Diego Maradona (16). Titulaire indiscutable, Messi a disputé le plus grand nombre de minutes en Coupe du Monde : 2 314 minutes.



Il a battu le record de Paolo Maldini (2 217 minutes) en finale 2022. L’actuel sociétaire du PSG est le seul joueur à avoir enregistré une passe décisive dans chacune des cinq éditions de la Coupe du Monde auxquelles il a participé. Ses concurrents les plus proches sont Pelé, Grzegorz Lato, Diego Maradona et David Beckham, passeurs décisifs dans trois éditions chacun. Pelé et Messi ont chacun enregistré le plus grand nombre de passes décisives en phase à élimination directe (6). Messi est le meilleur buteur de l’Argentine en Coupe du Monde avec 13 réalisations.



Il est suivi de Gabriel Batistuta (10), Diego Maradona (8), Guillermo Stabile (8), Mario Kempes (6) et Gonzalo Higuaín (5). Messi est le seul joueur à avoir marqué en Coupe du Monde avant d’avoir 20 ans, dans sa vingtaine et dans sa trentaine. Pelé a raté ce record de quatre mois. Messi a marqué son premier but et son plus récent but en Coupe du Monde à 16 ans et 184 jours d’intervalle. Cristiano Ronaldo a lui marqué avec 16 ans et 160 jours d’écart. Messi a reçu le titre de Joueur du match, remis pour la première fois en 2002, 11 fois, un record. Les 4 reçus à Brésil 2014 constituent un record sur une édition, un titre qu’il partage avec Wesley Sneijder, qui a reçu le même nombre à Afrique du Sud 2010. Miroslav Klose a obtenu 17 victoires en Coupe du Monde. Messi en est à 16.







A.Cissouma, avec Fifa.com