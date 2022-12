UCA –UUBa : Les conférences du mardi, un plus dans le cursus - abamako.com

UCA –UUBa : Les conférences du mardi, un plus dans le cursus
Publié le lundi 26 decembre 2022 | Mali Tribune

Dans le cadre des programmes d’apprentissage destinés aux étudiants en filière journalisme communication, l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest Ucao propose des séances d’échanges à ses étudiants avec plusieurs émérites.



L’éthique et la déontologie, la responsabilité du journaliste, les questions sécuritaires, politiques, culturelles, c’est entre autres des questions qui sont abordées lors des séances d’échanges au sein de l’université. Cette initiative s’inscrit dans le renforcement de capacités des étudiants en journalisme communication. En effet, depuis plusieurs années, le département a initié ce qui pourrait être appelé « la conférence traditionnelle du mardi ».



Dans sa grande salle, elle réunit en effet les étudiants autour d’un conférencier. Lequel conférencier est chargé de partager son expérience, mais aussi d’ouvrir des causeries débats sur des thèmes spécifiques.



Un programme que certains étudiants saluent, car capital dans leur cursus. Pour Roseline Sebio, étudiante en licence 3 journalisme – communication, « ces conférences sont importantes et instructives dans le contexte où nous acquérons à chaque séance de nouvelles connaissances concernant différents domaines mais aussi sur la vie professionnelle ».



Chahana Takiou, Serges Daniel, Baba Dakono, Tidiane Togola de la fondation Tiwundi et bien d’autres, ce sont là une liste des intervenants qui ont pris part aux séances en tant « qu’invité du jour ».



A M. C.