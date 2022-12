Carte d’identité nationale biométrique CEDEAO: Comment le régime kleptocratique s’est accaparé du contrat : 53 marchés de la Canam au peigne fin - abamako.com

Carte d'identité nationale biométrique CEDEAO: Comment le régime kleptocratique s'est accaparé du contrat : 53 marchés de la Canam au peigne fin Publié le lundi 26 decembre 2022 | Le Sphinx

Le contrat de la carte d’identité nationale biométrique Cédéao signé par les autorités de la Transition continue à faire couler beaucoup d’encre et de salive à travers des déclarations et justifications aussi scrabbleuses les unes que les autres.



Toutefois, sans s’appesantir sur les explications distillées çà et là et en attendant d’obtenir les réponses précises aux questions qu’il a posées aux autorités actuelles. Le Sphinx survole ici, de ses longues ailes, les 53 marchés que la Canam a attribués entre 2016 et 2021 à certaines sociétés créées par IBK et ses ouailles afin de s’accaparer du juteux marché de la carte d’identité nationale biométrique sécurisée couplée à la carte de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) que la société Cissé Technologie avait rem- porté dans les règles de l’art.



De 2016 à 2021, la Canam a fait par Boubacar Diakité et 53 marchés, répartis comme Cheick 0.0. Koné. suit:

- 2019: 160 467 846 FCFA-2016: 2 497 184 544 FCFA

-2018: 5 832 722 960 FCFA

-2017: 8 475 057 040 FCFA

-2020: 219 834 000 FCFA - 2021: 1057 272 899 FCFA Soit la bagatelle de 18 242 539 289 FCFA



En 2017 la Canam a signé des 21 marchés pour un montant de 8,4 milliards FCFA et en 2018, 8 marchés d’un montant de 5,8 milliards de FCFA soit un montant total de 14 307 780 000 FCFA. Vous l’aurez compris près de 78,43% des dépenses effectuées par la Canam en 6 ans se sont passées en cette période où justement le gouvernement après l’adjudication du marché à CTech faisait semblant de rené- gocier le prix de carte d’identité nationale biométrique comme l’indique la lettre 2557/MSPC-SG en date du 23 N° août 2017 signée par le général Salif Traoré alors ministre de la Sécurité et de la Protection civile, dans laquelle ce dernier propose à la société CTech 6000 FCFA par carte couplée que cette dernière accepta aussitôt, car elle estimait qu’à la longue, elle allait rentabiliser son business (voir document).



Mais la réalité était tout autre, toutes ces négociations étaient de la poudre de perlimpinpin pour gagner du temps afin de donner le contrat de la carte AMO découplée de facto à Solution Informatique et la Cemac, deux sociétés-écrans créées pour les besoins de la cause en 2017 et enregistrées au Registre du Commerce respectivement sous MA.BKO.2017-2100 les N et MA.BKO-2017.B.3127 représentées par Boubacar Diakité et Cheick O.O. Koné.

En réalité, c’est en s’accaparant de la commande publique que le régime corrompu et kleptocratique d’Ibrahim Boubacar Keita avec comme Premier ministre Soumeylou Boubeye Maiga, a financé la présidentielle de 2018. Il n’était pas question de laisser une telle manne financière à des opérateurs économiques maliens qui ont refusé de leur servir de faire-valoir. Même s’ils avaient remporté à la loyale des marchés, il fallait leur ôter le pain de la bouche. Quels que soient les moyens utilisés. Pour cela, rien de plus efficace que les sociétés-écrans avec des personnages anodins pour leur servir de cache-sexe.



Il fut donc décidé de retirer le marché à CTech. Pour cela, on fit appelle aux manoeuvres sordides de Boubou Cissé alors ministre de l’Économie et des Finances et son Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga qu’IBK obligea à avaler son chapeau en le poussant à annuler, in fine, le contrat de la carte d’identité nationale biométrique couplée à la carte AMO, sous le fallacieux prétexte que la première citée est régie par une loi alors que la seconde l’est par un décret.



C’est ainsi qu’ils créèrent des centaines de sociétés pour « recurer » tous les marchés publics. Comme « Le Sphinx » l’a précisé, société Solution Informatique et la société Cemac enlevèrent à la même période les marchés suivants :



10,3 milliards distribués aux deux sociétés-écrans



Marché n° 0334/DGMP-DSP 2017 passé par « appel d’offres ouvert » portant sur la Fourniture de matériels techniques et de cartes d’assurés à la Société Cemac Sarl pour un montant maximum de 438 900 000 FCFA TTC

Marché n° 00335/DGMP-DSP 2017 passé par « appel d’offres ouvert » portant sur la Fourniture de matériels techniques et de cartes d’assurés à la société Cemac Sarl pour un montant maximum de 352 458 960 FCFA TTC ;

Marché n° 00336/DGMP-DSP 2017 passé par « appel d’offres ouvert » renouvelable à Solution Informatique portant sur la Fourniture de matériels techniques et de cartes d’assurés pour un montant maximum de 1 967 490 000 FCFA TTC ;

Marché 00337/DGMP-DSP 2017 passé par « appel d’offres » à Solution Informatique portant sur la Fourniture de matériels techniques et de cartes d’assurés (Fourniture de station d’enrôlement) pour un montant de 279 720 706 FCFA TTC ;

Marché n° 00338/DGMP-DSP passé par « appel d’offres » à Solution Informatique portant sur Fourniture de matériels techniques et de cartes d’assurés (Fourniture de pièces d’usure pour le compte de la Canam) pour un montant de 280 477 826 FCFA TTC (voir documents)

Pour l’année 2018



Marché n°01639/DGMP-DSP 2018 passé par reconduction du marché n° 00335 DGMP/DSP 2017 à la Cemac portant fourniture de matériels techniques et de cartes d’assurés (Fourniture de pupitre de mise à jour) pour un montant maximum de 352 458 960 FCFA TTC ;

Marché n°2232/DGMP-DSP 2018 passé au profit de la Cemac et par tacite reconduction du marché n° 00334/DGMP-DSP portant fourniture de matériels techniques et de cartes d’assurés (Fourniture de cartes d’assurés ALD et H pour le compte de la Canam pour un montant maximum de 438 900 000 FCFA TTC ;

Marché n° 01640/DGMP-DSP 2018 passé au profit de Solution Informatique par reconduction du marché n°00336/DGMP-DSP 2017 portant fourniture de matériels techniques et de cartes d’assurés pour un montant de maximum 1 967 490 000 FCFA TTC ;

Marché n° 01641/DGMP-DSP 2018 passé au profit de Solution Informatique par reconduction du marché n° 00339/DGMP-DSP 2017 portant fourniture de matériels techniques et de cartes d’assurés pour un montant maximum de 1 995 000 000 FCFA TTC

Ces dix marchés d’un montant total de 8 797 589 491 FCFA TTC ont été attribués à … Solution Informatique Sarl créé 2017 comme nous l’avons dit et à CEMAC Sarl immatriculée au RCCIM sous le numéro MA.BKO.2017.B.312700 pour 1 587 710 920 FCFA TTC. (Voir documents)



Des cartes fabriquées par GLI, un sous-traitant de Cegedim le partenaire de CTech



Deux nouvelles sociétés créées donc en 2017 pour les besoins de la cause comme le montrent leurs numéros d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit mobilier, c’est-à-dire au même moment où Boubou Cissé alors ministre de l’Économie et des Finances faisait semblant de négocier le prix de ladite carte d’identité nationale couplée à la carte d’assuré avec l’attributaire provisoire du marché sous le fallacieux prétexte que l’État n’avait pas d’ assez d’enveloppe financière pour honorer ledit marché qu’il avait pourtant lui-même lancé.



Selon nos investigations ces deux sociétés bénéficiaires font partie des centaines de sociétés-écrans qui ont servi aux membres de « Ma Famille d’Abord » à s’accaparer de toutes les commandes publiques importantes qui ont été lancées à tire larigot sous le magistère du régime criminel et kleptocratique de feu Ibrahim Boubacar Kéita. Lesdits marchés qui ont été également fractionnés pour les besoins de la cause, n’ont pu être exécutés ( ?) sans le concours malveillant de la Canam qui a permis aux deux nouvelles sociétés de bénéficier de l’expertise technique de Cegedim, le partenaire de Ctech, qui a fini par trahir cette dernière. La preuve, les spécifications techniques demandées portaient sur des « cartes à puce avec logo Canam avec application biométrique GLI.. » et celles proposées par la même Canam précisaient : « … puce à contact avec application GLI et pré-encodage… ». Ces mentions démontrent incontestablement le lien de connivence noué dans le dos de Ctech, entre la Canam, Cegedim, les deux sociétés attributaires des marchés (Solution Informatique et Cemac) et GLI qui n’est autre , tenez-vous bien, que le sous-traitant de Cegedim, partenaire exclusif de Cissé Technologie au Mali jusqu’en 2025.



On prend les mêmes et on …continue



Naturellement au lendemain de la réélection controversée d’IBK en 2018, toutes les caisses de l’État étaient vides, le quatuor infernal IBK, Karim, Boubéye et Boubou est passé par là. À telle enseigne que pour l’année 2019, la Canam n’a pu passer qu’un seul marché relatif à la fourniture de consommables et accessoires informatiques . Ledit marché a été attribué à IKA Service Sarl appartenant à… Boubacar Diakité, le représentant de Solution Informatique. Laquelle Solution Informatique a obtenu en 2021 donc bien après le coup d’État, le marché N° 00865/DGMP-DSP-2021 relatif à l’acquisition de stations d’enrôlement et de kits d’authentification pour le compte de la Canam pour un montant de 719 703 039 FCFA.



Sur les 18 milliards dépensés par la Canam plus de 90% des marchés ont été « aspirés » par les sociétés-écrans. Elle n’est pas la seule, tous les ministères, toutes les sociétés et entreprises d’État sont concernés. Ce sont des milliers de milliards qui se sont retrouvés dans des comptes privés dans les comptes de plusieurs hiérarques de l’ancien régime. Tous, sans exception, sont devenus ex-nihilo, multimillionnaires.



Les vieilles méthodes ont la vie dure. Avec le retour des militaires au pouvoir, rien n’a changé. Au lieu de créer des sociétés-écrans, nos bidasses ont préféré continuer avec celles du régime kleptocratique d’IBK et avec certaines nouvelles sociétés créées par leurs parents, amis et…maîtresses. Suivez mon regard.



Il n’est donc pas surprenant qu’ils aient donné à Dermalog via Solution Informatique dans des conditions des plus opaques, le contrat de fabrication de la nouvelle carte d’identité nationale biométrique Cédéao ; conditions opaques que l’Animal antique se propose de vous éclaircir très bientôt !



Adama Dramé