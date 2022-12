Noël 2022 : les Rotary clubs ’’Marseille Notre Dame’’ et ’’Bamako Alassane Kante’’ offrent des jeux à la pouponnière de Niamana - abamako.com

Noël 2022 : les Rotary clubs ''Marseille Notre Dame'' et ''Bamako Alassane Kante'' offrent des jeux à la pouponnière de Niamana Publié le lundi 26 decembre 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par A.B

Le dimanche 25 décembre 2022, les Rotary club '' Marseille Notre Dame '' en partenariat avec le Rotary club '' Bamako Alassane Kante ont procédé à une remise d'importants lots de jeux à la pouponnière de Niamana



La cérémonie de remise de ces lots de jeux a eu lieu à la pouponnière de Niamana en présence de Madame Coulibaly Fanta Mady Diallo, représentante de la directrice de la pouponnière de Niamana et les membres dez Rotary clubs Marseille Notre Dame et Bamako Alassane Kan



Ces lot de jeux d'une valeur de 6 mille euros soit un près de 4 millions de FCFA sont composés de 20 cartons de jeux destinés aux enfants de la pouponnière. '' M Diarra était venue il y a un an ici et il nous avait promis de revenir avec quelques choses pour les enfants, et donc il nous a donné des jeux et on est vraiment content. On le remercie beaucoup, lui er les Rotary clubs '', a affirmé Mme Coulibaly Fanta Mady Diallo représentante de la directrice de la pouponnière de Niamana.



Il faut rappeler que dans le cadre d'une visite au Mali l'année passée, la pouponnière de Niamana avait exprimé ces besoins de jeux à Abdrahamme Diarra et le Rotary club Marseille Notre Dame.