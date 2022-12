La légitimité du president de l’Urd se renforce : IBA N’Diaye lâche Salikou et reconnaît Gouagnon Coulibaly comme l’unique Président de l’URD - abamako.com

La légitimité du president de l'Urd se renforce : IBA N'Diaye lâche Salikou et reconnaît Gouagnon Coulibaly comme l'unique Président de l'URD Publié le mardi 27 decembre 2022

Rien ne va plus du côté du premier vice-président de l’URD, le professeur Salikou Sanogo. Après sa double défaite politico-judiciaire, c’est maintenant un lâchage en boucles que l’on constate dans son camp. Le dernier en date est celui du 2e vice-président de l’URD, Ibrahima N’Diaye dit IBA, qui a rallié le camp de Gouagnon Coulibaly, président élu par une écrasante majorité des militants du parti de Soumaïla Cissé lors du dernier congrès extraordinaire tenu le 16 janvier 2022. Cette reconnaissance, après les prouesses judiciaires, renforce la légitimité du Président Coulibaly qui s’est d’ailleurs engagé à rassembler toutes les militantes et tous les militants du parti de la poignée des mains. Est-ce le début de la traversée du désert du premier vice-président Pr Salikou Sanogo ? N’a-t-il pas été trompé par des vendeurs d’illusion au point de se retrouver dans des sales draps ? Gouagnon Coulibaly va-t-il persévérer dans cette voie, celle de rassembler la famille URD pour honorer la mémoire du charismatique Président du parti Soumaïla Cissé arraché aux siens et au peuple malien un 25 décembre 2020 ?



La grande saignée de l’URD qu’on avait prédit après le dénouement judiciaire, n’aura certainement pas lieu. En tout cas à en juger par les ralliements des cadres et militants au camp qui semble avoir raison, à savoir celui de Gouagnon Coulibaly, on pourrait affirmer sans risque de se tromper que l’URD, au lieu d’être fracturée à plusieurs morceaux, commence à retrouver sa cohésion d’antan. En effet, après avoir remporté une précieuse victoire au tribunal de grande instance de la Commune V et celle de la Cour d’Appel de Bamako, la légalité du Président de l’URD Gouagnon Coulibaly ne souffre d’aucune ambiguïté. Pour rappel cette légalité fait suite à une large légitimité, acquise dans les urnes de l’URD par Gouagnon Coulibaly à plus de 95 % des militants lors du congrès extraordinaire. C’est d’ailleurs ce qui lui a donné droit de prendre fonction comme Président du parti.



IBA N’Diaye en républicain prend fait et cause pour Gouagnon Coulibaly



Le deuxième vice-président de l’URD, non moins ancien maire du District et ancien ministre, après avoir tenté la médiation pour éviter tout imbroglio judiciaire entre deux camps d’un même parti n’a malheureusement pas été entendu, c’est pourquoi après le verdict de la Cour D’Appel de Bamako confirmant la décision du tribunal de grande instance de la Commune V, il a décidé de suivre le parti. Ibrahima N’Diaye dit IBA, puis que c’est de lui qu’il s’agit, pourtant fervent soutien de Salikou Sanogo, en bon républicain a déposé les armes pour continuer le combat politique au sein de l’URD dont Gouagnon Coulibaly incarne aujourd’hui le leadership, voire l’autorité morale. Rapproché par nos soins, il dit avoir tout tenté pour éviter une bataille judiciaire, mais en vain. Et par conséquent il se conforme à la décision de la justice qui a fait de Gouagnon Coulibaly le Président légal de l’URD. Cependant ne désespérant pas sur un rassemblement de tous les militants de l’URD, le 2e vice-président dit continuer son travail de persuasion afin de convaincre les autres militants et cadres à joindre à Gouagnon Coulibaly pour bâtir une formation politique à l’image de celle que Soumaïla Cissé a légué. Pour IBA N’Diaye les cadres de l’URD ont le devoir d’honorer la mémoire de ce grand homme qu’est Soumaïla Cissé qui a tout donné à ce parti.



En définitive, IBA N’Diaye vient de sonner le glas de la désunion et lancer un appel à la cohésion pour que l’URD, la deuxième force politique puisse retrouver son aura d’antan et aborder avec sérénité les prochaines joutes électorales. Ce parti est et demeure l’espoir du peuple malien, à condition d’entretenir cette flamme allumée par feu Soumaïla Cissé.



Youssouf Sissoko