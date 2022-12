Recouvrement des comptes extérieurs du Mali : Renforcer des mesures de politique économique - abamako.com

Recouvrement des comptes extérieurs du Mali : Renforcer des mesures de politique économique Publié le mardi 27 decembre 2022 | L'Alternance

La 15ème édition de la journée de diffusion des comptes extérieurs du Mali au titre de l’année 2021 initiée par la BCEAO, a relevé un déficit budgétaire considérable affectant ainsi, les actifs extérieurs du système monétaire de notre pays y compris, sa balance commerciale au niveau mondial.



Cette rencontre annuelle, célébrée, le 20 décembre 2022 à l’ex -hôtel Sheraton, était placée sous le thème : “La hausse des prix, origines, impacts et défis “. C’était sous l’égide du représentant du ministre de l’économie, Diakaridia Dembélé qui avait à ses côtés, le directeur général de la BCEAO, Konzo Traoré et de plusieurs responsables de la structure.



Dans un document rendu public, il ressort que les actifs extérieurs nets du système monétaire du Mali se sont repliés de 57,8 milliards et sa position extérieure globale s’est détériorée de 712,8 milliards. De même, les transactions économiques et financières enregistrées en 2021 entre le Mali et le reste du monde se sont traduites par un solde global de la balance des paiements déficitaires de 57,8 milliards de FCFA après l’excédent de 450,8 milliards de FCFA en 2020. Par ailleurs, le directeur général de la BCEAO, Konzo Traoré, soutiendra que les exportations de biens se sont élevées à 2.693,8 milliards de FCFA, en repli de 2,4% par rapport à 2020, en liaison avec la baisse des ventes extérieures d’or monétaire”. Et d’expliquer que l’or y représente 79% suivi du coton, avec 6% pour des montants de 2.129 milliards et 157 milliards respectivement. Mieux encore, ces chiffres illustrent selon le DG, la très forte dépendance du Mali par rapport aux exportations d’or. Dans un autre registre, M Traoré dira que la balance commerciale, qui représente la différence entre la valeur des biens exportés et celle des biens importés, est ressortie déficitaire de 169 milliards de FCFA, en dégradation par rapport à 2020 où elle a affiché un excédent de 290 milliards de nos francs. Toute chose qui interpelle les acteurs, à réorienter davantage, des politiques monétaires du pays et d’assurer la viabilité des finances publiques afin d’éviter le pays, des risques de surendettements à l’international. Rappelons que les comptes extérieurs du Mali sont produits annuellement avec un délai maximum d’un an après la fin de l’année de référence. Et le comité de balance des paiements est le seul organe de validation des données.







Yacouba COULIBALY