1ere conférence nationale du parti MPJ: Imam Oumarou Diarra appelle à la réunification du M5-RFP comme en juin 2020
Publié le mardi 27 decembre 2022 | Nouvel Horizon

Deux (02) ans après sa création, le Parti Mouvement Patriotique pour la Justice (MPJ-Faso Yelen) de l’Imam Oumarou Diarra a tenu sa première Conférence nationale, le samedi 24 décembre 2022. La rencontre qui avait pour cadre le Centre Internationale de Conférence de Bamako (CICB) a noté la participation de deux (02) membres du Gouvernement en plus des cadres de la Présidence de la République et des partis et (…)







Par MAHAMANE TOURÉ – NOUVEL HORIZON