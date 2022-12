Supposé crash d’un drone de l’Armée : Démenti formel du ministre de la sécurité et de la protection civile - abamako.com

Supposé crash d'un drone de l'Armée : Démenti formel du ministre de la sécurité et de la protection civile Publié le mardi 27 decembre 2022 | L'Essor

Drone americain devant entrer en action au Mali.

Un communiqué attribué au ministre de la Sécurité et de la Protection civile circule sur les réseaux sociaux faisant état du démarrage des traditionnelles manœuvres de sécurisation de fin d’année sur l’étendue du territoire national, menées par les patrouilles mixtes des forces de la Police, de la Gendarmerie et de l’Armée.







Le même document fait cas du crash d’un drone de l’Armée de l’air dans la périphérie de Douentza. Le ministre de la Securité et de la Protection civile a démenti ces fausses informations à travers un communiqué publié le dimanche dernier. Pour lui, il ne s’agit, ni plus ni moins que «d’un cocasse brûlot, qui au-delà du caractère grotesque et infondé des informations qu’il contient, révèle au goût du jour, l’intention malveillante et le sens aigu de l’affabulation de son auteur».

Selon le communiqué, l’imitation maladroite de la signature du ministre, la méconnaissance des forces dédiées aux patrouilles mixtes, l’utilisation inappropriée d’un papier entête inconnu des services du département de la Sécurité et de Protection civile et non de la Protection sociale comme mentionné en haut de page de ce fameux communiqué, en disent long sur le sceau de la fausseté qui marque ledit communiqué.



Lequel, comme le monde l’a découvert, se présente dans une qualité rédactionnelle calamiteuse. Tout en exprimant son étonnement et son indignation face à de tels agissements, le ministre de la Sécurité et de Protection civile rassure la population que toutes les dispositions seront prises pour identifier et interpeller l’auteur de ce faux communiqué, afin qu’il réponde de son acte devant les autorités compétentes.



Souleymane SIDIBE